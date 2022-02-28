人民网北京2月28日电 “希望国内高校的专家学者们，多关注敦煌文化、关注敦煌文化的研究，参与到敦煌文化的研究中来。”日前，甘肃省酒泉市委常委、敦煌市委书记石琳在接受人民网专访时说。

敦煌文化是各种文明长期交流融汇的结晶。石琳表示，怎样把加强对敦煌文化的研究和推动敦煌文化服务于“一带一路”的建设相结合，解决民心相通的问题，这是时代给予的课题。敦煌应该站在“国之大者”的高度来全力推动这项工作。

高校是城市发展的“创新引擎”。石琳介绍，在高校合作上，敦煌在政策层面获得了较好的机遇与支持。2014年，西北师范大学和敦煌市政府共同创办敦煌学院，目前已有四届本科生毕业；2020年，教育部副部长孙尧在甘肃高校教研时提出建设“一带一路”联合研究生院，多层次、多方位的推动敦煌文化的研究；今年，敦煌市将启动敦煌国际艺术研修中心的建设，到2024年建成并投入使用，发挥作为文化交流平台和文化展现窗口的重要作用，不断将高校的科研优势转化为地方的创新资源。

为了让高校和地方更好地建立合作，使二者达到共赢，打造开放式平台将成为下一步的重点。石琳提出，以西北师范大学敦煌学院为依托、成立敦煌联合研究生院并组建敦煌国际艺术研修基地，从这三个方面打造并支撑起敦煌文化研究的“3+X”平台。“3”是指本科教育、研究生和博士教育以及研修研学基地，“X”是指所有高校，这一平台的建立有利于进一步推动敦煌文化的研究和交流。

对于区域发展而言，人才是重中之重。从国立敦煌艺术研究所成立以来，正因为有像常书鸿、段文杰、樊锦诗等专家坚持研究并守护敦煌文化，有坚守在大漠的一代代敦煌人，敦煌才有今日的成就。石琳表示，敦煌研究院作为国内文物保护单位、博士生最多的学术机构，依然面临着人才的培养问题。无论是在农业还是城市建设方面，敦煌期待与国内各高校携手，共同搭建合作平台，如建立联合研究生院，为敦煌提供建筑等各类的人才支撑，在铸魂育人以及敦煌文化的研究传播过程中发挥应有的作用。

敦煌文化是四大文明在此交汇的结晶，体现着世界文明的汇聚。2024年是敦煌研究院成立80周年，石琳表示，期待高校在本科生的研修研学和教育实践、艺术类研究生的联合办学等方面给予大力支持，与敦煌市委市政府和敦煌研究院建立合作关系，共同打造开放式平台，助力敦煌文化的传播及相关研究。（周静圆、实习生李琨）

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