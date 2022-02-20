原标题：把滑冰的“种子”从东北带到西北

【我的冰雪情缘】

我叫王有忠，今年71岁，身边的滑冰爱好者们都叫我老王头。在嘉峪关，每年一到冰期，东湖滑冰场总会有我的身影。

打扫、浇冰、开冰洞、焊冰缝……每天早上7点，我都会准时到滑冰场，常常一忙就是一个上午。做完滑冰场的维护工作，我有时也会在冰上驰骋几圈，享受一下滑冰的乐趣。看到初学滑冰的游客，我会上前给游客做免费的指导。18年来的每个冬天，我都是这样度过的。

我老家在辽宁鞍山，小学就有滑冰课，热爱滑冰的种子在我年少时就已生根发芽。20世纪60年代，我们一家响应国家支援大西北的号召来到甘肃嘉峪关。我一直梦想着，在大西北，也能和朋友们在冰场上自由畅快地驰骋。

过去，由于种种原因，我们在嘉峪关一直没有固定的滑冰场所。2003年，嘉峪关市东湖生态园初步建成，那时候我已经51岁了，但还是决心在这里建一个滑冰场，让我们这些喜欢滑冰的人能有个固定的去处。

建滑冰场并不容易。滑冰场的冰是我一桶桶挑水浇出来的，每天要提两百多桶水，十根手指常常冻裂出血。零下二十几摄氏度的天气，水洒到我的鞋子上，很快就凝结成冰。每次回到家，我会先把冰敲碎，再用暖气烤一烤，这样才能顺利脱下鞋和袜子。长时间在严寒的天气下作业，我的腿也落下了病根儿。

功夫不负有心人，终于，一片四百多平方米的冰场建成了。

北京冬奥会申办成功以来，冰雪运动越来越多地走进大众视野。嘉峪关市政府给我们的滑冰场提供了资金和设备支持，用于改善滑冰场的条件。滑冰场的游客从每天十几人增加到上百人，今年北京冬奥会期间更是每天突破了三百人。

滑冰场刚开始运营的6年，我没有向游客收取过任何费用。随着游客的增多，滑冰场设备的维修成本不断提高。有朋友建议我多少收一点费用，好让滑冰场继续开下去。我左思右想，决定每次收5块钱，不计时，可以玩一整天，现在涨到了10块钱，依旧不计时。

我教滑冰也从来不收费。我带的学生，有的从小学升到大学，从校园走入社会，我始终守着东湖滑冰场，直到学生的孩子也来跟我学滑冰。

这两年，我又迷上了速度滑冰，带头在嘉峪关普及速滑。我带领的速滑女子成年队在甘肃省级比赛中取得了第一名的成绩，并代表甘肃省参加全国比赛。我教的小学生也在全国大赛上崭露头角。

我年轻那会儿，很少有滑冰比赛，我几乎没参加过，现在有比赛了，年龄却不允许我参加了。如今，看着学生们在全省甚至全国的比赛上屡获佳绩，我很欣慰，我的遗憾以美好的方式得到了弥补。

这几天，我在忙碌之余一直关注着冬奥会赛事，其中最喜欢的就是速滑比赛。每当看到中国选手夺牌，我都激动不已，打心底里为他们高兴，为祖国感到自豪。

（记者王冰雅、宋喜群；黄瑞华采访整理）

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