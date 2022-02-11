原标题：真诚和热情是“微笑北京”的名片

我是首都机场注册中心的一名志愿者，主要任务是第一时间做好抵京涉奥人员的注册激活工作。与朝霞和落日会面的每一天，我都觉得既幸运又自豪。我会热情地接过每一张注册卡，微笑着说“Welcome to China”和“Have a nice day”。我相信，真诚和热情，是加深中外友谊的桥梁，也是“微笑北京”最好的名片。

因为身处国门前沿的岗位上，每天的志愿服务都需要身着厚重的防护服。经过无数次穿脱训练，如今我和其他志愿者都能迅速“变装”，瞬间化身为胖嘟嘟的“大白”。每当此时，我更能深切体会到一线医务工作者的艰辛和不易。

1月22日凌晨4点半，我和伙伴们迎来了上岗后的第一批来宾。当时既激动又紧张，连穿防护服的动作都有些不连贯了。

我接待的第一个外国朋友来自日本，他身着黑色西装，背着日本队的运动背包。我用练习了许久的日语发出问候，对方有些惊讶地看着我，把注册卡和护照递给我。我仔细核对信息后，点击激活并给他配上了注册卡带。临走时，这位外国朋友挥着手，用不太标准的中文对我说了句“谢谢你”。我开心地想，虽然接触时间很短，而且隔着厚厚的防护服，但他一定感受到了来自志愿者、来自中国的热情。

成为北京冬奥会志愿者是我一直以来的梦想，这次服务，堪称“圆梦之旅”。我的家乡位于祖国的西南边陲，为了服务好冬奥会和冬残奥会，我早就做好了春节不能陪伴家人的准备。虽然无法和家人团聚，但能以这样有意义的方式度过春节，对我来说就是最好的纪念。

除了北京冬奥会，我还参加过庆祝中国共产党成立100周年大会的现场活动。党的百岁华诞那天，我作为天安门广场献词团中的一员，站在冉冉升起的五星红旗下，大声喊出了“请党放心，强国有我”的铮铮誓言。

今天，在志愿者的岗位上，我将继续践行当时的誓言：“请党放心，强国有我！”

（项目团队：本报记者 李苑、杨飒、方曲韵、王东、肖人夫 本报通讯员 柳佳琳）

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