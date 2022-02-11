人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

冬奥志愿者：真诚和热情是“微笑北京”的名片

2022年02月11日09:16 | 来源：光明日报
小字号

原标题：真诚和热情是“微笑北京”的名片

我是首都机场注册中心的一名志愿者，主要任务是第一时间做好抵京涉奥人员的注册激活工作。与朝霞和落日会面的每一天，我都觉得既幸运又自豪。我会热情地接过每一张注册卡，微笑着说“Welcome to China”和“Have a nice day”。我相信，真诚和热情，是加深中外友谊的桥梁，也是“微笑北京”最好的名片。

因为身处国门前沿的岗位上，每天的志愿服务都需要身着厚重的防护服。经过无数次穿脱训练，如今我和其他志愿者都能迅速“变装”，瞬间化身为胖嘟嘟的“大白”。每当此时，我更能深切体会到一线医务工作者的艰辛和不易。

1月22日凌晨4点半，我和伙伴们迎来了上岗后的第一批来宾。当时既激动又紧张，连穿防护服的动作都有些不连贯了。

我接待的第一个外国朋友来自日本，他身着黑色西装，背着日本队的运动背包。我用练习了许久的日语发出问候，对方有些惊讶地看着我，把注册卡和护照递给我。我仔细核对信息后，点击激活并给他配上了注册卡带。临走时，这位外国朋友挥着手，用不太标准的中文对我说了句“谢谢你”。我开心地想，虽然接触时间很短，而且隔着厚厚的防护服，但他一定感受到了来自志愿者、来自中国的热情。

成为北京冬奥会志愿者是我一直以来的梦想，这次服务，堪称“圆梦之旅”。我的家乡位于祖国的西南边陲，为了服务好冬奥会和冬残奥会，我早就做好了春节不能陪伴家人的准备。虽然无法和家人团聚，但能以这样有意义的方式度过春节，对我来说就是最好的纪念。

除了北京冬奥会，我还参加过庆祝中国共产党成立100周年大会的现场活动。党的百岁华诞那天，我作为天安门广场献词团中的一员，站在冉冉升起的五星红旗下，大声喊出了“请党放心，强国有我”的铮铮誓言。

今天，在志愿者的岗位上，我将继续践行当时的誓言：“请党放心，强国有我！”

（项目团队：本报记者 李苑、杨飒、方曲韵、王东、肖人夫 本报通讯员 柳佳琳）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部