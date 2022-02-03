北京冬奥会让这个寒假乐融融。而近日一场降落在沅水之滨的瑞雪，更令湖南省常德市的孩子们喜出望外。

放假前，常德市教育局发出倡议：寒假期间，全市中小学校的学生积极开展冬奥会特色主题活动，减少学科作业负担，增加社会实践、劳动教育。

倡议得到家长和孩子们的积极响应。“我听老师讲了冰墩墩、雪容融诞生的故事，就有了灵感。我把冰墩墩画成宇航员的样子，在他身边画了一些星球。雪容融的身上充满了过年的味道，红红火火的，我画了一些爆竹和雪花，看上去更有年味。”鼎城区花船庙小学的聂雅欣自豪地展示着手抄报。据记者了解，这个寒假，鼎城区45所中小学5万余名学生积极参与主题活动，设计冬奥会手抄报、为冬奥会打卡。

桃源县举办了“冰雪寄语”主题书信活动，中小学的孩子们纷纷写信表达激动之情。

“冬奥会来临时，我们用文明点缀美丽的城市，伸出礼仪的双手迎接八方来客。祈福奥运，阳光中国。”桃源九中的董静恩写道。

“祝福你在比赛中取得最好的成绩！期待你在国家速滑馆里，如红色闪电一样冲过终点，让五星红旗高高飘扬！”桃源县陬市二完小的童喆在给运动员宁忠岩的书信中寄语。

“冬奥会使我明白了，我们应该好好健身，让每个人都有一个强健的体魄。”桃源县漳江小学的王仕远在书信里抒怀。

像运动员一样舞动起来，也是学生们十分喜欢的寒假作业。武陵区紫菱小学的龙安旭和同学们一起，坚持每天跳绳两组，每组50个；坚持学习广播体操，用运动的方式为冬奥会加油。“我要好好锻炼身体，将来也要像参加冬奥会的大哥哥、大姐姐一样为国争光。”龙安旭说。

“这将是今年寒假的一场盛宴，孩子们通过运动的方式为冬奥打call，为奥运偶像加油。”学校的刘春霞老师说。

富有特色的寒假作业减轻了学生的负担，让孩子们为冬奥会鼓劲加油，引得社会各界纷纷点赞。学生家长们纷纷表示，寒假作业不再局限于笔头，更增添了孩子们寒假生活的乐趣和收获。

作为“冰雪寄语”主题书信活动的倡导者，桃源县委宣传部副部长郭鲲更关注乐趣背后的社会意义。“希望孩子们通过丰富多彩的方式加大对冬奥会的关注度，让他们在见证祖国强盛中，增强爱国情怀，树立文化自信，勇担青春责任，激励健康成长。”郭鲲说。

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