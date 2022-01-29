人民网北京1月29日电 （记者郝孟佳、李依环）据教育部网站消息，教育部日前印发《关于做好2022年普通高校招生工作的通知》（下称《通知》），对2022年普通高校招生工作作出部署。根据《通知》，2022年高考全国统考将于6月7日、8日举行。

2022年高考全国统考具体科目安排。图片来源：微言教育

《通知》重点强调了五方面工作要求，一是要进一步提升疫情防控常态化下考试组织管理水平，二是要进一步促进高等教育入学机会公平，三是要进一步深化高校考试招生改革，四是要进一步加强招生录取规范管理，五是要进一步优化考试招生宣传服务。

对于命题思路，《通知》指出，2022年高考命题将充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系。依据高校人才选拔要求和国家课程标准，优化试题呈现方式，加强对关键能力和学科素养的考查，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。

《通知》要求，高考综合改革省份要加强改革协同，推动教学、评价、考试、招生各环节有机衔接。要加强学生生涯规划教育和选科指导，从有利于学生未来成长发展的角度，进一步引导学生科学合理确定选考科目。要严格落实普通高中课程方案，开齐国家规定课程开足课时，不得组织学生提前选科。

此外，尚未启动改革的省份要认真借鉴改革省份经验，抓紧完善基础条件，研究谋划本地改革实施方案，积极做好启动改革准备工作。各高校要加强与中学人才培养衔接，进一步优化选考科目要求，完善综合素质评价使用办法并向社会公布，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。

在招生录取工作方面，《通知》强调，各地各校要严格执行国家招生计划和招生政策规定，严肃招生工作纪律，认真遵守高校招生“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求。各地要加强高校招生录取批次管理，不得随意将普通批次招生专业安排至本科提前批次招生。严格规范大类招生行为，对于培养方案不合理、不到位或招生和培养方案不一致的，不得开展大类招生。

高校要规范招生宣传管理，招生广告或者宣传的表述应当严谨、规范，不得采取贬损、夸张、低俗以及其他不适当的语言或者方式开展招生宣传，不得以新生高额奖学金、违规承诺录取等方式争抢生源。

《通知》指出，要深入实施强基计划。各试点高校要进一步完善招生办法，优化工作程序，合理安排高校考核的时间，完善考核内容和形式，着重考查学生发现问题和解决问题能力、归纳演绎等思辨能力以及对科学探究的浓厚兴趣等。

《通知》称，今年将继续实施重点高校面向农村和脱贫地区专项计划，严格报考条件，加强资格审核，优化招录程序，推动专项计划优惠政策落实到位。从2023年招生起，往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生，不再具有专项计划报考资格。

对于因特殊原因不符合流入地报考条件的考生，原则上回流出地参加高考。教育部将会同有关部门严格审核考生的户籍、学籍和实际就读情况，严厉打击“高考移民”。对于通过非正常户籍学籍迁移、户籍学籍造假、出具虚假证明材料等手段获取高考资格的，要依法依规进行严肃处理。

(责编：李依环、秦华)