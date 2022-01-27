原标题：教育部：这类学生可免试认定教师资格

1月25日，科技日报记者从教育部了解到，教育部印发《关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（以下简称《通知》），在教育类研究生和公费师范生免试认定改革基础上，继续在有关高等学校师范生中开展免试认定改革。

《通知》指出，根据高等学校师范类专业办学条件和办学质量审核结果划定免试认定改革范围，2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革。

教育部教师工作司负责人表示，继续在高等学校师范类专业中稳步推进免试认定改革，将教师队伍质量关口前移到培养院校，压实培养院校建立健全师范生教育教学能力考核制度的责任，可切实提高师范类专业人才培养质量，让真正乐教、适教、善教的优秀人才成为教师队伍后备军。

《通知》扩大了免试认定改革范围。依据《教育部办公厅关于师范类专业办学条件和质量监测数据核验的通知》（教师厅函〔2021〕28号），各省级教育行政部门组织有关高校参照教育实践时间、实习生数与教育实践基地数比例、专业生师比、学科课程与教学论教师（中学教育）/教师教育教师占专任教师比例（小学教育）/专任教师占本专业教师比例（学前教育）/专业教学法教师（职业技术师范教育）/特殊教育专业背景教师（特殊教育）、具有高级职称教师占专任教师比例、生均教育实践经费、生均教育类纸质图书、国家中小学教师资格考试通过率8个核心指标及内涵说明，进行了数据核验和填报。根据数据指标，提出纳入免试认定改革的高等学校师范类专业名单，划定免试认定改革的范围。

2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革。实施免试认定改革的高等学校应建立师范生教育教学能力考核制度，根据培养目标分类对师范生开展教育教学能力考核，考核合格的2022届及以后年份的毕业生可凭教育教学能力考核结果，免国家中小学教师资格考试。

《通知》还建立健全了师范生教育教学能力考核制度。教育教学能力考核制度是完善教师资格制度的重要举措，是加强高校主体责任、提高师范生培养质量的关键路径。考核制度由培养过程性考核和师范生教师职业能力测试两个方面构成。具体内容如下：

一是对以幼儿园、小学教师为培养目标的教育类研究生和师范生，参加学校组织的教育教学能力考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目和培养目标，可申请认定相应的幼儿园、小学教师资格。

二是对以初级中学学科教师、高级中学学科教师、中职文化课学科教师、中职专业课教师为培养目标的教育类研究生和师范生，参加学校组织的教育教学能力考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目（须包含“学科知识与教学能力测试”）和培养目标，可申请认定相应任教学科的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。

三是对以初级中学教师、高级中学教师、中等职业学校教师为培养目标但所学专业没有明确教学学科和教学专业的教育类研究生和师范生，参加学校组织的教育教学能力考核（着重考查“学科知识与教学能力”）合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目和培养目标，可申请认定相应任教学科的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。

对教育教学能力考核合格的教育类研究生和师范生，由其本校校长签发《师范生教师职业能力证书》。教育类研究生和师范生凭该证书申请认定教师资格，其他认定条件和认定程序不变。

上述负责人表示，师范生教师职业能力测试笔试须由学校统一命题组织实施，面试可结合教育实习实践环节一并考核。符合免试认定改革条件的教育类研究生和师范生也可自愿参加国家中小学教师资格考试，申请认定相应的教师资格。对于已经参加了国家中小学教师资格考试笔试并且所有笔试科目均取得合格成绩的教育类研究生和师范生，如其参加的笔试学段和科目与所学专业培养目标一致，视为教师职业能力测试笔试合格。（张盖伦）

(责编：温璐、李依环)