原标题：新华全媒＋｜劳动、运动、个性化发展……看他们寒假里的关键词！

“双减”后首个寒假来了！寒假作业“变”了，校内托管班“火”了。“劳动”不仅成了作业必选项，还成学校“寒托班”的热门课；“运动”是素质班的爆款，课程基本靠“抢”……

劳动课“热”起来

在广州市越秀区农林下路小学，全校1500个学生有1200人次报名参与寒假托管班。该校校长吴海华说，学校新增了烹调课程，受到学生热捧。

记者看到，广州市农林下路小学首期5天的烹调课全部报满，课程内容包括学做幸福烧麦、五彩汤圆、水晶饺子、幸福南瓜糕和黄金酥角。

在广州市越秀区农林下路小学，老师正在给学生上烹调课程。新华社记者 胡拿云 摄

配合农历新年，学校特别设计了象征富贵圆满的广东春节传统小吃——黄金酥角的烹调课。19日下午，孩子们在烹调课上用面团捏出了自己的黄金酥角，他们准备在年夜饭上“大显身手”。

广州黄埔区九龙第三小学寒假托管班巧妙地设计了“图书修复课”，将劳动课与美术创作结合了起来，让同学们感受到劳动也可以这么“生动”。校长林绮芳把学校图书室旧小人书拿出来，教孩子如何粘贴修复，自己画出新封面替代旧封面。

在广州黄埔区九龙第三小学，老师正在教学生粘贴修复旧书。新华社记者 胡拿云 摄

九龙三小六年级学生陈杨铭说，最感兴趣的是寒假托管班里的劳动课，可以学到怎么修复旧图书，回家就能用起来。

运动课人工智能课靠“抢”

作为全国优秀足球特色学校，广州市黄埔区新港小学寒假足球班有超过三分之一的学生报名，同样火爆的还有人工智能课，而参加寒托班的孩子绝大部分是外来务工人员子女。

新港小学校长温丽珍说，今年寒假托管，各学科青年党员教师，以及各学科最优秀的老师主动报名，给寒托班配上了最优师资。

农林下路小学学生家长张女士说，学校寒假素养提升班最受欢迎的是体育类和科技类的课程，报名基本靠“抢”。

在广州黄埔区九龙第三小学，学生展示自己的折纸成品。新华社记者 胡拿云 摄

广州知用中学小学部1400多人，超过800人次报了寒假托管班，其中游泳、跳绳、跆拳道、篮球等都受到学生喜爱。知用学校校长曾建全说，去年暑假的校内托管班报名人数还不是很多，经过一段时间对校内课后服务的了解，今年寒假家长对校内托管班的信任和需求急剧上升。

孩子爱上了寒假作业

今年寒假，作业变得“可爱”了。学校通过多种方式，把作业的选择权和自主权交给孩子。

广州市番禺区市桥沙墟二小学把作业设计成《闯关大挑战活动小册子》，不同年级的封面颜色不同，用积分奖励的办法激发孩子的热情。其中必选项是阅读、运动和劳动，根据孩子不同的年龄特点，设计不同的实践活动，让学生在实践中提升自己的综合素质。

广州市番禺区市桥沙墟二小学一年2班陈彦潼说，寒假作业很好玩，妈妈可以陪着一起做手工，在广场跳绳的时候偶遇同学，非常开心，自己还做了个时间表，天天对着表格看有没有完成计划。

农林下路小学校长吴海华说，学校针对各年级学生特点，设计个性化的“五育”作业超市，学生可按个人需求自主选择，自己量身定制个性化发展作业清单，真正实现了“我的作业我做主”。（记者郑天虹、胡拿云）

(责编：郝孟佳、温璐)