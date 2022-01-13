本报记者 孙亚慧

回顾2021年，全球新冠肺炎疫情反复，国际局势复杂多变，海外学子的这一年过得并不容易。新的一年里，各国的入境和留学政策又有哪些新的变化？广大留学生的负笈求学之路应该如何规划？

多国联申保持热度

研究生毕业于中国科学院武汉病毒研究所的杨恺正在准备自己的留学申请材料。与2年前他刚产生留学意向时不同的是，如今，杨恺对于选择留学地并不只局限在某个国家，考虑到自己的专业背景和语言能力，他准备英国、美国、新加坡三国联申，以应对疫情可能给留学路带来的变数。

事实上，过去两年里，单是留学的语言类考试，他就经历过多次考场预约成功又因防疫而取消的经历，“能约上考场就很难了，还不知最后能否顺利应考。”杨恺多少有些无奈。这种潜在的不确定性也改变了他制定留学规划时的心态，“之前是认准了要去哪个国家或哪个学校读书，但现在我会多考虑几个专业能力相近的不同国家院校，提高申请成功率。要有备选方案，这样才不至于被动。”他说。

杨恺的心态也是如今不少准留学生申请学校时的缩影。为降低风险、提高留学申请成功率，不少中国学生开启多国联申模式，在同一个申请季里，同时申请两个或两个以上国家的院校，在横向上扩大选择范围。英美联申、英澳联申等形式保持着较高热度，尤其对于申请某些开设学校并不多的非热门专业的学生来说，多国联申能提供更多选择余地。

部分国家释放签证利好

一些留学生毕业后有在当地先工作一段时间、积累工作经验的计划，因此签证问题也是海外学子的重要关注点之一。

去年底，美国国土安全部正式撤回特朗普政府于2021年1月发布的依据薪资水平进行H-1B申请人抽签的制度，将恢复以前的随机抽选政策。H-1B签证是美国最主要的工作签证之一，发给美国公司所雇佣的外籍专业人才员工，属于非移民签证的一种。同时，美国将允许其领事官员对H-1B和其他某些非移民签证申请人免予当面面谈要求，以帮助减少签证等待时间。业内分析人士同时指出，由于H-1B抽签申请人数很多，又是凭运气随机抽选，留学生也需要提前做好未中签的规划和准备。

在澳大利亚，随着485毕业生工作签证更新，相关学生有了更多选择。其中，授课型硕士毕业生签证的留澳时间从两年增加到三年，与研究型硕士毕业生有同等的签证时长。职业教育和培训部门的毕业生还将获得为期两年的临时毕业生签证。485毕业生工作签证时长的改动从2021年12月1日起实施。

2021年7月1日，英国毕业生工作签证（PSW）正式开始申请，因疫情的宽限政策将延长至今年4月。PSW重启利好于正在英国留学或有赴英留学打算的学生，任何在合格英国院校成功完成学位课程的留学生，都可以申请该签证。本科和硕士毕业生可申请留英工作两年，博士毕业生可申请三年。

“线上+线下”授课并行

国外一些院校寒假结束，陆续迎来了新的学期，而奥密克戎毒株的快速传播也给授课方式带来了更多变数。对于海外学子而言，是选择线上还是线下学习将直接影响其留学体验，也很可能一路伴随他们完成2022年的留学计划。

以英国为例，新学期伊始，部分罗素大学集团成员学校正在将课程转移到线上进行，尤其是面向大范围学生授课的讲座课，而实验室课和实践课将尽力维持现有的线下教学方式。

去年11月底，受奥密克戎毒株影响，日本决定停止外国人入境。不明朗的形势使得部分留学生放弃了赴日留学的计划，有的学生改变了留学目的地。而对于已经拿到offer准备出国学习的学生来说，“上网课”成了无奈之举。赴日政策一波三折，一些留学生打趣自己在整个留学生群体中成了“网课时间最长的人”，但学生反映，对于一些实践性很强的科目而言，网课的作用有限，局限性很大。

对于要先就读日本语言学校的学生而言，或许会有更多选择。从今年开始，面向希望到日本留学的外国人，日本文化厅决定增加日语语言学校的在线授课，日本政府将会支援语言学校制作线上课程，面向留学生免费提供，预计将在400所语言学校中实施。

(责编：郝孟佳、温璐)