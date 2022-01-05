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2022年首次普高学业水平合格性考试今天开考

2022年01月05日08:46 | 来源：北京青年报
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原标题：2022年首次普高学业水平合格性考试今天开考

　　今天，2022年第一次普通高中学业水平合格性考试开考。考试科目为语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学和生物。来自18个考区的7万名考生将走进106个考点参加考试。

　　根据疫情防控要求，本次考试所有考生进入考点时要测体温。考生进入考场时要查验准考证及本人身份证件，“两证”上的姓名和证件号码信息一致方可参加考试。根据安排，每考区设置了备用考点，每考点设置备用考场用于安排涉疫考生和考前发热、咳嗽等健康异常考生。考点考场按要求进行了通风消毒等防控措施。考试当天，考生要适当提前有序进入考点，考点内保持1米以上的间隔距离，并接受体温检测。考生在进出考场时需进行严格手部消毒。考试结束后，考生要按监考员指令有序离场，保持1米以上的间隔距离。考生进入考点需全程佩戴口罩，在接受身份验证时，要摘下口罩，确保身份验证。

　　考生要按照准考证上标明的时间，携带准考证及本人身份证件，提早到达指定考点考场参加考试。本次考试成绩将于2022年1月21日10时发布。北京教育考试院提醒考生，为严肃考风考纪，考点配备金属探测器，对进入考场的考生进行检测，防止考生携带手机等通讯工具参加考试。考点还会配备无线电信号屏蔽仪，对手机等通讯信号进行屏蔽。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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