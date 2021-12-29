人民网北京12月29日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部举行的新闻发布会上获悉，今年以来，教育部巩固拓展义务教育有保障工作成果，脱贫家庭辍学学生持续保持动态清零。

会上，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，教育部持续巩固拓展义务教育有保障工作成果。组织开展开学季专项行动，建立“一生一表”工作档案，督促各地持续做好劝返复学工作，坚决守住义务教育有保障特别是控辍保学的“底线”。今年以来，脱贫家庭辍学学生持续保持动态清零。

刘昌亚指出，教育部以精准资助促精准控辍，学生资助管理信息系统实现了与民政、乡村振兴等部门的数据全面实时比对。同时，继续实施义务教育薄弱环节改善和能力提升项目，发展“互联网+”教育助力乡村教育均衡，全国义务教育基本均衡已经全面实现。

此外，教育部深入推进乡村教师队伍建设，县域内义务教育学校校长教师交流轮岗进一步常态化，持续提升农村学校办学能力和教学质量。在巩固深化推普工作成果方面，“学前学会普通话”行动惠及43.6万名彝族学前儿童，“童语同音”计划完成师资培训1.6万人次。

刘昌亚表示，下一步，教育部将继续守住底线任务，保持义务教育有保障的主要举措和帮扶政策总体稳定，加强动态监测，推进控辍保学从动态清零向常态清零转变。

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