原标题：打破内卷拒绝躺平 “备考青年”成为2021年度热词

岁末将至，哪些心潮澎湃的瞬间与难以忘怀的言语，能够代表年轻一代的2021？近日，夸克App与中国传媒大学互联网信息研究院联合发布《中国Z世代智能信息全域研究报告》(以下简称《研究报告》)，呈现了“人设”多元的95后年轻人是拒绝躺平的“备考青年“，“追剧式”传承家国情怀，在抗疫、反诈、国潮中展现社会担当与文化自信。

建党百年、奥运会、中国航天、备考青年、破防、YYDS、疫苗接种、全民反诈、国风国潮……这些关键词是千万年轻人的年度记忆。

自我成长：

备考青年、破防、YYDS

统计显示，2021年212万人报名国家公务员考试、考研报名人数达462万、71万人报名法律职业资格考试，均创下报考新纪录。四六级考试、教师资格证考试等也频频登上热搜。

积极备考应考，Z世代“备考青年”成为现象级的年度话题人群。根据《研究报告》，狭义的备考青年是指准备考试的学生和年轻职场人，广义则泛指积极向上、追逐梦想、突破自我、认真迎接各种生活挑战的青年人群。

数据显示，备考攻略、加分政策、选调生、赋分制等是备考青年热搜的关键词；App上有关高考、网盘、翻译、文档、扫描文件、提取文字等功能是他们的备考神器，备考青年是打破内卷、拒绝躺平的行动派。

“‘考’是年轻人验证知识技能、进阶学历水平、打开科研与职场新领域的方式与通道，支撑了年轻人与这个世界的互动。”中国传媒大学互联网信息研究院副院长曹三省认为，备考青年的形成有当下的时代背景。

“宇宙的尽头是考公”、 “一战打基础，二战985，三战清北复，四战命题组”……这些不无调侃的语录成为独特的圈层文化，而通过考研、考公“上岸”，也反映了当下年轻一代的择业偏好。

与之相应，破防、YYDS、绝绝子等Z世代网络流行语，承载了年轻人丰沛的情感与态度。

家国情怀：

建党百年、奥运会、中国航天

今年是建党百年，伟大建党精神相关热搜贯穿全年。《觉醒年代》《革命者》等主旋律影视作品受到年轻人的追捧。

统计显示，Z世代会查找红色旅行线路，追剧学习党史知识，搜索《觉醒年代》原型人物、扮演者、语录、壁纸、表情包等，感受着革命先辈的“信仰”感召，汲取着精神力量和成长养分。

东京奥运会上，中国奥运健儿收获了一众Z世代粉丝。他们用年轻人独有的方式热追杨倩发卡小黄鸭、杨舒予手机壳、陈梦乒乓球项链同款，制作许昕、吴京、苏炳添表情包，为中国健儿打call。

今年是中国航天事业的丰收年，“天问一号”“神舟十二号”“太空出差三人组”屡屡登上夸克热搜。Z世代搜索探秘“祝融号有多强”“航天天地通话黑科技”等知识点，中国航天员是他们仰慕的时代楷模。

《研究报告》提出，更强的时代自信已经引发了家国情怀在这一代年轻人身上的强势回归。中国Z世代人群“追剧式”关注国家大事，为革命先辈、奥运健儿、航天英雄应援打call，将民族自豪感和对英雄的仰慕投射其中。

社会担当：

疫苗接种、全民反诈、国风国潮

今年，抗击疫情、接种疫苗成为全社会的主流叙事。根据《研究报告》，年轻人热搜“疫苗接种记录查询”“疫苗种类”“第二针间隔时间”等科普知识，而且Z世代会主动将“疫苗接种注意事项”“疫情出行政策”等权威信息广泛分享。

据了解，围绕全民反诈的主题，夸克App监测收集了百万量级的诈骗网址库，每天提供十万量级的网络安全提示。其中，“常见电信网络诈骗类型”“如何追回电信诈骗损失资金”“电信诈骗立案标准”等知识内容分享量累计达千万次。

同时，钟爱国风国潮代表了年轻人的消费选择和审美态度。奇妙游节目、三星堆文物、汉服、中华老字号、传统节日、国潮品牌等内容成为95后热搜。“年轻人不仅是社会事件的践行者，更是影响他人的推动者，传递社会温度与正能量，展示出一种文化自信。”曹三省表示。

《研究报告》提出，中国Z世代偏好极简、高效、全媒化的智能信息产品，热搜资源、知识、技能，一站式服务是深层、高频、长期的刚需。夸克App产品负责人郑嗣寿透露，AI工具使用量持续上涨，不断扩展的应用场景，以及个人云服务，正在成为年轻人解决问题和拓展数字资产的新刚需。

文/本报记者 陈斯

(责编：郝孟佳、熊旭)