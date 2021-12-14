人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部要求暂时下架“拍照搜题”类App

2021年12月14日09:49 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：教育部要求暂时下架“拍照搜题”类App

教育部昨天印发通知，对加强教育App管理推动与“双减”政策衔接提出明确要求，要求暂停中小学学科类培训App的备案工作，“拍照搜题”类的App暂时下线，学前培训的App备案予以撤销。

通知要求，在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；已备案的相关教育App暂时从平台下线。下线的相关教育App提供者获得中小学线上学科类培训许可后，在平台补充许可信息，提交恢复备案申请，经所在地省级教育行政部门审核通过后恢复上线；未获得中小学线上学科类培训许可的，撤销备案。同时，不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。教育App平台不再开展“双减”相关投诉受理工作。关于校外培训的相关政策，以校外培训监管部门解释为主。

通知还要求，对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法的作业App，暂时下线。整改到位并经省级教育行政部门审核后，方可恢复备案；未通过审核的，撤销备案。（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部