原标题：84位新院士的“入院第一课”

前不久，中国工程院增选院士84人。院士到底该干什么，不该干什么？近日，中国工程院分别在北京和上海举行2021年当选院士学习教育暨颁证仪式，数十位工程科技界的领军人物排排坐，听老院长宋健、徐匡迪、周济等人讲“入院第一课”，学习该如何当院士，并且还领了一份沉甸甸的“课后作业”。

今年5月，习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上发表重要讲话指出，要强化两院的国家高端智库职能，发挥战略科学家作用，积极开展咨询评议，服务国家决策。

宋健是我国控制论、系统工程和航空航天技术专家，曾任国务委员兼国家科委主任、中国工程院院长。今年12月，他刚好90岁。上课那天，他在台上站了半个小时，尝试用历史勾勒出院士应有的样貌。

“过去几十年都是这样过来的，我们应当向老一辈科学家学习。”他说。

“‘两弹一星’，中央下那么大决心，根据是什么？”宋健说，“老前辈给中央讲，原子弹到底有什么了不起，毛主席、周总理他们信了。搞原子弹需要铀，李四光院士拿一块矿石放到中央领导的桌子上，说这里面就有。”他举起手指头指着桌面，努力复原李四光说服中央领导的场景。

“正好这个时候钱学森从美国回来了，他去给周总理、彭德怀、陈赓、陈毅宣讲，说中国能做航天，能做导弹！科学家提出建议，中央采纳了，所以‘两弹一星’成了中国共产党的重大战略决策。”他说。

不仅“两弹一星”，“863计划”、载人航天等重大成就的取得，都与老一辈院士的坚持和坚守密不可分。在宋健看来，当院士，就意味着“担当天命”，“是历史降临下来的使命，落到了我们肩上”。

中国工程院自成立以来，共选举院士约1000人，其中有17位院士获得过国家最高科学技术奖，16位院士获得“两弹一星功勋奖章”“共和国勋章”“七一勋章”“八一勋章”，以及“人民英雄”“全军挂像英模”“时代楷模”等称号。

循着老院士走过的路，宋健给新院士留了“作业”，“向着总书记的要求，向战略科学家前进。”

但划出高线还不够，也要明确底线。

针对院士队伍中存在的不良风气和问题，中国工程院老院长徐匡迪毫不避讳，直戳痛点。他说：“有的在院士增选中不够客观公正，有的在学术活动中不够严谨，有的在社会活动中‘站台’‘撑门面’，有的甚至发生违纪违法行为。今年以来，已有两位院士因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。”

徐匡迪再三强调，当院士必须“守正扬清”。这也是中国工程院首任院长朱光亚对徐匡迪的嘱托。他在担任中国工程院院长之后，专程去拜访年迈的朱光亚。朱光亚本就话不多，全程基本没怎么说话。“我们离开，他送我们到电梯口时终于开口了。他拉着我的手语重心长地说，‘把好入口关！’”徐匡迪说。

也因此，徐匡迪对于院士队伍建设问题特别关注。早年，他对院士和院士候选人提出了“五个不希望”。如今，在更加复杂的形势下，他将“五个不希望”与新院士共勉：一是不希望做什么活动都参加的社会活动型院士；二是不希望院士为了提高某项研究成果的层次而去挂名；三是不希望院士以行业“祖师爷”自居、压制中青年工作者或者是不同学术观点的人；四是不希望院士参加商业操作和商业包装；五是不希望或明确反对院士卷入伪科学和封建迷信活动。

“这是我们第一次以这种别开生面的形式进行学习教育。”中国工程院院长李晓红说。明确院士该干什么、不该干什么之后，他希望新院士“以成为院士为新的起点，以归零的心态整装再出发”。

会后，今年增选的中国工程院院士张立群告诉中青报·中青网记者：“当院士是荣誉，也是责任，更是一个新起点。我们应该把自己最热爱的科研工作，和祖国发展、人类共同命运结合在一起，那就是我们该做的事情。”

中青报·中青网记者 张茜

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