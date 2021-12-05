本报讯 记者张维 12月3日，为迎接第八个国家宪法日，深入学习贯彻习近平法治思想，进一步普及宪法知识、弘扬宪法精神、树立宪法权威，教育部在北京举办教育系统“宪法晨读”活动。教育部党组成员、副部长宋德民出席活动并讲话。

在宋德民的领读下，大家一起诵读宪法部分条款，学习宪法知识。现场师生代表齐唱宪法主题歌曲《宪法伴我们成长》，从优美的歌声中体会宪法温度、感受宪法力量。

宋德民指出，学习宣传好宪法，是学习贯彻党的十九届六中全会精神、理解领悟“十个坚持”历史经验的重要举措，也是教育系统全面落实党的教育方针的必然要求。近年来，教育系统高度重视推进宪法学习宣传，知识体系更加健全，内容形式更加丰富，普法机制更加完善，青少年法治意识和法治素养不断提高。他强调，今年是教育系统“十四五”规划开局之年，也是“八五”普法规划开局之年，青少年宪法法治教育工作，要更好地以习近平法治思想为引领，进一步明确定位，完善机制，提高质量和水平。一是进一步提高政治站位，不断深化对宪法教育重要性的认识。要将宪法教育摆在教育教学工作的重要位置，不断增强宪法学习宣传的积极性和主动性。二是强化组织领导，不断完善宪法法治教育的工作机制。要坚持主要负责同志亲自抓，重视普法机构、队伍和经费等保障；大力推进法治教育规范化、常态化，开齐开足开好法治课，将法治教育纳入学生社会实践教育范畴。三是坚持守正创新，全面提升法治教育的教学质量。要大力加强专门师资的培养培训，进一步促进教师角色转换，鼓励探索行之有效的教学方法。四是推进知行合一，不断增强学生法治实践的主动性和自觉性。要鼓励学生结合自己的认识和实践提出问题，引导他们利用法律解决问题，做到学以致用。

活动在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团设分会场，近30万所学校的8000多万名师生通过网络连接主会场同步参与。今年以来，各地各校认真组织学生参与第六届全国学生“学宪法 讲宪法”活动，通过教育部全国青少年普法网参与宪法在线学习的学生人次超过78亿，1.4亿多名学生通过在线测评后获得了“宪法卫士”称号，创下了历年新高。活动现场还宣布了“学宪法 讲宪法”活动全国总决赛获奖名单，优秀获奖选手进行了精彩展演。

自2014年以来，教育部每年在国家宪法日前后，组织各地大中小学生开展“宪法晨读”活动，已形成良好传统，成为教育系统学习宣传宪法的特色做法。

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