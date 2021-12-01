任冠青

原标题：触摸碰撞中，年轻人的“传统文化含量”变高了

“国风”正在成为年轻人的新时尚。国风破圈“火起来”背后，是传统文化“活起来”。

博大精深的中华文化，总有一个时刻、一个侧面能够唤起年轻人的文化基因，从传统进入现代。这种活力，不仅来自技艺和记忆的传承，也来自面向年轻人的叙事。它让越来越多的年轻人主动拥抱传统文化，探索传统文化之美。

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前段时间，我在书店抽了一个唐代仕女盲盒。打开一看，仕女梳着高高的发髻，圆鼓鼓的面容上映着健康的肉粉色，手上俏皮而满足地拎着大包小包——设计者将之命名曰“购物仕女”，刚好应了“双11”即将到来的时景。

回家将仕女放到书桌上的一刻，看着旁边的毛笔，赵孟頫的字帖，还有中华书局清一色橙色封面的《诗经》《古文观止》和《世说新语》，我开始抽身打量起自己的日常：最近几年，生活中的“传统文化含量”仿佛真的高了起来。

有时早起做家务，我会打开24小时轮播的电视剧《红楼梦》。因为已经看了无数遍，所以不论从哪儿开始都能接上，又因为每次重看都有新的收获，故而一直不厌其烦。譬如，一段贾母与刘姥姥的经典对话，初次看是欢声笑语，再看开始赞叹二人的高情商，到了第三遍，便慢慢琢磨出其中的慈悲、生活的不易和曹公对世事人情的洞察。

打扫完毕，适合拿起小小的桃花主人杯呷一口滇红。那是有一年冬日在五道营胡同的一家陶社购得的，我还记得当时店主为我科普陶瓷文化的场景：从釉上彩、釉下彩的区分，到对窑变温度的把控，再到柴窑烧制的历史……在那一方小小的天地里，看似“无用”的知识点如粒子般自由碰撞，而我们则乐享这番思维“逃逸”的窃喜。

若是周末无事，便可走去书店，用一下午的时间翻看王世襄先生大开本的《明式家具珍赏》，从分不清桌与案的区别，到渐渐熟知罗汉床、禅椅、玫瑰椅等品类的来历典故。或可约上友人，到古代建筑博物馆一赏楹椽之美。今年夏天去参观时，我就被其中一方绮丽的藻井震撼了。藻井中央是一副浩瀚的星象图，绘有28星宿，存星1400颗。当地面的灯光射向满目星海，原本的闷热感一扫而空，整个人都清凉、自如起来。

这几年，传统文化就这样自然而然地融入生活之中。这种相处方式对我来说是自在的，它并不功利，既没有束之高阁的陌生疏离，也没有只可远观的敬畏拘束。我可以随性地享受传统文化所带来的审美愉悦、“亿点知识”和思维启发。

“初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。”中华文化含蓄而深沉，年轻人爱上传统文化，大多要经历一个曲径通幽的过程。而文化机构和大众媒体的发展，则为我们打开了一个个通往文化“桃花源”的入口。

我关注的一些博主，就致力于让观众更深切地感受到中国古文和书画的迷人之处。他们有人会用近1个小时讲解《滕王阁序》，随着文徵明用行书写就的文字徐徐展开，博主将天才王勃如彗星般划过的人生经历、“邺水朱华”“临川之笔”等典故娓娓道来，使人产生美学与思想上的双重审美感受。

有人会分析《诗经·卫风·氓》中女性从“不见复关，泣涕涟涟”的殷切期盼到“反是不思，亦已焉哉！”的决绝果断，让读者在历经千年之后仍能产生深深的共情。还有人白天做着摩登都市里的城市规划师，一入夜则关上书房门，化身“糕员外”穿行于北宋都城——东京汴梁，然后用妙趣横生的笔调向读者介绍彼时的勾栏瓦舍如何热闹，李诫和他的《营造法式》秉承怎样的建筑理念，李清照和赵明诚又是前往何处淘书……

中华文化是如此博大精深，而我们的文艺作品又是如此讲求气韵生动，总有一个时刻、一个侧面能够唤起年轻人的文化基因，让传统文化进入每个人的现代生活。

传统与现代的碰撞与调和，又会赋予年轻人更多感知生活的触角。近几年，我对家乡与日俱增的归属感和自豪感，就大多源于对齐国历史文化的了解。孔子在齐国闻韶，余音绕梁，三月不知肉味的故事；晏子以羹汤、五声为例，论述“和而不同”的道理；中流砥柱、比肩而立、因势利导等近百个源自齐国的成语……这些都仿佛让我戴上一层“文化滤镜”，重新审视、品读、热爱这片有着千年历史底蕴的土地。

由此想来，不论是瓷器、家具，还是诗词、书画，每了解传统文化的一个侧面，其实都像是掌握了一种新的语言，让人能够读懂诸多“平平无奇”外表下的内在机妙，在面对人生百态时愈发从容淡定。

写到这里，有人可能会认为我这个“入坑”传统文化的样本不够典型，因为生活中既没有新闻中常见的汉服，也不见绚丽夺目的“非遗”。可在我看来，参差百态正是传统文化的迷人之处。每个年轻人都能从最适合自己的角度切入，将传统文化深深嵌入自身生活。一切，恰如晏子所说的五声调和一般自然而然。

(责编：郝孟佳、温璐)