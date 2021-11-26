原标题：本市高校探索推进本科生导师制

本报讯 北京市教委日前发布《北京高等教育本科人才培养质量提升行动计划（2022-2024年）》（以下简称《行动计划》）。其中明确，要完善学生学业评价体系，严把毕业出口关。促进科教融合发展，探索推进本科生导师制，支持有一定基础和潜力的本科生进课题、进实验室、进团队，培养学生科研兴趣和基础科研能力。

北京青年报记者注意到，根据《行动计划》，为深化本科教育教学改革，北京市将重点完成七项任务，包括健全完善高校铸魂育人体系、开展人才培养模式改革实践、夯实本科教育教学基础、全面推动实践创新教育改革、不断提升教师教学水平、持续优化教学条件保障、完善教学质量监控体系。

《行动计划》中提到要推动实践教学改革。完善实践课程体系，动态更新教学内容，丰富教学手段，优化教学模式，强化实验室建设和管理，严格防控实验室风险。完善实践课程考核办法，鼓励学生开展设计型、研发型、创新性实践，对学生实践学习成效进行科学评价。切实提高教师设计新型实践、指导学生实践的能力，进一步提升实践的科学性、专业性、时效性、针对性。

促进科教融合发展。探索推进本科生导师制，支持有一定基础和潜力的本科生进课题、进实验室、进团队，培养学生科研兴趣和基础科研能力，将最新科研成果及时转化为教育教学内容，以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养。积极开展大学生学科竞赛，鼓励本科生在竞赛中发扬探索精神、展示科研成果，提高竞争能力和合作意识，拓展学生参与竞赛的广度和深度。

《行动计划》还强调要深度推进产教融合。健全完善产教融合长效机制，全面加强校企合作、校地协同，支持高校与相关部门、企事业单位联合制定培养方案、共建课程、共建实践基地、开发教材课件、完善教学设计，优化政产学研用协同育人模式。依托“实培计划”等项目打造一批校企合作实训实习基地、产教融合联盟等育人平台，接收本科生深入生产、研发、管理一线实习实践不少于3个月，让学生在工作岗位上印证知识、锻炼技能、启发新知。

支持学生创新创业。将创新创业教育贯穿人才培养全过程，打造一批高校创新创业培训活动品牌和实践平台，开展高质量有针对性的创新创业培训，增强大学生创新精神、创业意识和创新创业能力。完善创新创业成果转化机制，支持各类创新创业大赛对大学生创业者给予倾斜，为在校大学生提供专业化孵化服务，切实推进成果转化落地。

在完善学生学业评价方面，《行动计划》中明确要严格学业标准，坚持以德为先、能力为重、全面发展，探索适合专业课程特点、利于促进学生成长成才的考试评价方式，完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度。进一步严肃考风考纪，坚决杜绝考试作弊现象。严把毕业出口关，全面加强对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业设计（论文）质量。

在不断提升教师教学水平方面，《行动计划》中也提到要充分发挥教研室、教学团队等基层教学组织的作用，在推动教学改革和开展教学研究中体现团队合力，选树一批模范基层教研室、优秀本科育人团队，提升教师整体教学水平。吸引一批国内外专家、企业家、工程师、高级技工到校进入基层教学组织，充实教师队伍力量，提高教师队伍实践育人能力。推进虚拟教研室建设，建立一批示范性虚拟教研室。（记者 武文娟）

(责编：温璐、李依环)