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2022届高校毕业生规模预计1076万人 同比增加167万人

2021年11月19日20:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月19日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部、人力资源社会保障部召开的2022届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议上获悉，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万人。

会议指出，在各地教育部门、人社部门和有关部门以及高校和社会各界的共同努力下，2021届高校毕业生就业进展好于预期，毕业去向落实情况总体稳定。

会议要求，各地各高校要拓宽市场化就业渠道，鼓励中小企业更多吸纳高校毕业生，引导支持灵活就业，大力支持创新创业。要开拓政策性岗位，配合做好机关、事业单位和国有企业招聘工作，组织实施好基层项目，加大基层社区岗位开发，着力稳住政策性岗位和市场性岗位的“基本盘”。

会议强调，要推动公共就业服务进校园，强化校内岗位信息、各类资源、政策宣讲等就业服务供给，为毕业生提供不断线和优质便捷的就业服务。要加强就业指导，做好职业生涯教育和就业实习实践，开展就业育人主题教育，引导毕业生到国家需要的地方建功立业。要加强重点群体帮扶，启动实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，按照“一人一档”“一人一策”要求帮扶就业困难毕业生，做好高职百万扩招毕业生就业服务。要压实工作责任，落实“一把手”工程，建强工作队伍，加强宣传引导，确保中央决策部署落实到位。

(责编：李依环、秦华)

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