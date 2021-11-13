临泉县，安徽省西北门户，是全省人口最多的一座县城，是劳务输出大县，也是乡村留守儿童大县。

不久前，在临泉县艾亭镇谢庄小学，衣着朴素的孩子们捧着崭新的平板电脑，三三两两地蹲在略显陈旧的楼道里，或在做题，或在画画。

看到这一幕鲜明的对比画面，记者不免好奇。农村的日子过得慢，一方小小的平板电脑，给孩子们带来欣喜的同时，还会给教与学带来哪些实在的变化？是否能够成为弥合城乡教育数字沟壑的一个载体？

校长：改变开始发生

近年来，随着政府教育民生工程不断推进，谢庄小学的变化显而易见。不仅仅是“从泥砌到砖瓦结构，再到连排小楼”的校园变化，还有教学设施的更新迭代：从黑板粉笔到班班通，再到如今的智慧课堂。

2019年年底，政府出资为包括谢庄小学在内的20多个乡镇47所乡村中小学打造智慧课堂。谢庄小学三年级至六年级4个班级实现了平板教学。智慧课堂应用背景下，新的教学生态在这所学校不断生长。

“缺师少教”是乡村小规模学校面临的困境。在谢庄小学，连同校长在内的13个老师，承担着包括幼儿班在内的7个班级10余门课程的教学工作。困境之下，兼任多门学科教学工作是乡村教师必须面对的选择。“一专多能”也可能意味着“不专不能”。而智慧课堂系统提供的教学资源，为教师备课和专业发展提供了巨大支撑。

“教育信息化对于我们农村学校，是雪中送炭。”谢庄小学校长姜林说。

对于“能不能用好智慧课堂”，姜林的担忧早已消解，“老师们现在都离不开平板，尤其是年轻老师，平板已经成为上课的得力助手。平板里的课件素材，提高了老师的备课质量和效率”。

说话间，姜林的目光投向操场，当年他和这群孩子一样，也在这里肆意奔跑。1998年，从师范学校毕业后，他选择回到这里，留下来，就没离开。

迷茫与坚定，痛苦和喜悦，20多年来，姜林尝遍了所有滋味。如今，随着年轻教师加入，教育硬件改善，教学质量得以不断提升，学校规模也从120人增长到200人左右。对于未来，姜林的心中，更多的是期待。

老教师：改变了就不晚

语文教师李道峰自1982年开始就在谢庄小学任教。今年秋季学期开始，李道峰代课的二年级学生升入了三年级。这是他从教生涯的最后一年，也是他使用平板上课的第一年。

扎根谢庄小学的40年间，李道峰亲历着乡村教育的发展变革。在他看来，田野、泥土、大自然，这些都为乡村孩子提供了绵绵不绝的养分，所以乡村孩子的生活并不匮乏，甚至可以说是丰富的。

然而，城乡社会发展的差距，让李道峰时常感到困惑：“相比城市孩子，乡村孩子常常难以理解课文里提到的事物。诸如黄河的壮阔、长城的雄伟，这些对乡村孩子来说，都是难以想象和理解的。”

为了让学生感受课文里提及的景色和意象之美，李道峰常在课堂上“手舞足蹈”，以绘画、吟唱、讲故事的方式，辅助诠释课文及其表达的思想感情。如今，他比划不动了，却也不必再用这种方式来形容书中的知识了，平板里的各种图片和视频可以让孩子们身临其境般感知外面的世界。

即将退休的李道峰心里清楚，“平板是老师的好帮手，虽然年龄大了，但我们老教师不能落后，要更早接受新鲜事物，学习永远都不晚”。

年轻教师：期待更多改变

教师李艳丽是李道峰的女儿，回想起孩子们刚拿到平板的情景，她的眼睛里闪动着光芒：“孩子们都很开心，觉得很新鲜。他们喜欢用平板，学习劲头足。尤其跟读和语言测评，为学生的语言学习营造了标准化环境。”

受父亲的影响，李艳丽注重课堂的丰富性，她习惯于借助平板里的图片、音乐、视频等媒体资源，拓展孩子的想象空间。同时，也很注重借助平板资源，更好与孩子们沟通。

她所教的六年级，学生近50人，是人数最多的一个班级，了解课堂学情并非易事。“留守孩子，特别是单亲家庭的孩子，存在感情缺失的问题。尤其是从教学点转进来的高年级孩子，常常不愿意表达自己。课堂互动难开展，不好了解学生的掌握情况。”李艳丽说。

通过平板布置朗读测评等学习任务，李艳丽收集到班级整体学情及学生个体学情数据，再进行针对性辅导。“孩子们朗读测评得分越来越高，读书的兴趣就提起来了。以前点名抽查，只能顾到少数学生。现在每一个学生的学习数据都在后台，一个都不漏下。”

留守导致家庭教育缺失。某种程度上，乡村老师如父如母。在她眼里，每个孩子，都像自己的孩子，每个孩子，都值得更美好的未来。李艳丽期待平板之后还有更多改变。

(责编：郝孟佳、陈羽)