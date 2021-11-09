陈城

原标题：大学生就业去向反映社会变化

近日，有媒体报道称，关于大学生就业去向的相关调查显示，其中8成受调查的大学生在选择“最愿意工作的两类企业”中，首选国有企业，首选国企的人中半数也看重政府机构的工作机会。这从一个方面说明，大学生在就业选择中，最希望获得国有企业和政府机构这类较为稳定的工作。与之相关的是，在刚刚结束的2022年国家公务员考试报名中，共有212.3万人通过了用人单位的资格审查，其中最热门的职位达到了“两万人挑一”程度。

在改革开放前及改革开放初期，进工厂（国企）、进机关是人们眼中最好的就业选择。随着市场经济发展并逐渐完善，下海经商创业成了人们的新选项。此后，外企也成为人们就业选择中的“香饽饽”。伴随互联网经济兴起直至今天，创业成为80后、90后择业关键词之一，并随之涌现出一批头部互联网企业。与此同时，大学生热衷“进大厂”和国企员工跳槽至民企也成为普遍现象。这个变化过程，折射了同时期的经济社会发展。

就业选择，实际上是人们结合自己的兴趣、爱好、特长、理想以及未来生活预期所做的选择。但这种选择往往也受到了外界因素影响。这从上述大学生就业选择的变化中即可窥见。“国企—经商创业—外企—互联网企业”，大学生就业选择的趋势变化，与其所处时段的政治经济社会文化环境息息相关。由此，人们对工作的选择，实际上反映了个体对社会环境的理解和对社会前景的判断。

改革开放前后，人们认可国企的“铁饭碗”，这与当时经济社会体制不无关系；此后外企曾经风光无限，这也基于当时人们对于外企工作氛围以及薪酬福利的高度认可。这说明在就业选择中，人们会倾向于选择在现有社会环境下，更加容易满足个人需求的就业岗位。在这一前提下，大学生的就业倾向实际上也是现今经济社会发展趋势的反映。以互联网企业为例，于个体而言，互联网行业整体红利期已过，虽然大学生仍然抢着进“大厂”，但显然很少再有“大厂”员工因在企业创业期加入从而实现“财务自由”的现象出现。相反，他们甚至可能还要忧虑“35岁被裁员”“996工作制”等职业现状……在后疫情时代，许多行业发展都带有诸多不确定因素，大学生青睐更加稳定的工作职位，也就不奇怪了。

还应该看到，在过去数十年间，虽然不少新就业形态不断出现，但在许多学生、家长心中，稳定始终是工作生活的关键词之一，这是他们基于过往生活经历而得出的结论。也因此，在家长心目中，对年轻人能够在国企、政府机构等稳定单位工作的认可度始终没有降低。由于影响大学生就业心态的一大因素就来自家庭，大学生对现今经济社会发展及其前景有自己的观察，这种观察如果与其家长的看法重合，显然会让大学生的就业选择更加倾向于稳定。

(责编：陈雪婷(实习生)、熊旭)