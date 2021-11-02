原标题：职业本科教育如何迎接春天

在成都举行的第七届全国职工职业技能大赛上，选手参加工业机器人操作调整工工种比赛。新华社发

河北工业职业技术大学的学生在实训中讨论问题。光明图片

河北工业职业技术大学智能制造学院的学生在动手操作设备。光明图片

河北工业职业技术大学的师生在实训基地上课。光明图片

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河北工业职业技术大学始建于1958年。在六十余年的办学历史中，历经数次变革和发展，于今年1月成为公办本科层次职业学校。在推动职业本科教育高质量发展的道路上，河北工业职业技术大学形成哪些具有示范性的好点子、好做法，在培养能工巧匠、大国工匠的道路上有哪些思考？记者就此进行采访。

“入学第一课”给新生吃下定心丸

今年9月，河北工业职业技术大学迎来了成为职业本科学校之后的第一批本科生。早在2011年，当时的河北工业职业技术学院与华北理工大学联合举办了本科工程教育实验班，但作为职业本科大学独立招收全日制本科生还是第一次。

来自河北唐山市的18岁男孩杨志同是全校350名本科生中的一员。他以高于本科录取线40多分的成绩，进入了材料工程系钢铁智能冶金技术专业学习，并通过竞选成为班长。

“我父母的工作与钢铁有关，我从小就耳濡目染，未来希望能够在钢铁行业谋一份工作。”谈及为何选择这所学校，杨志同表示，“一方面是受到高中老师和师兄师姐的推荐，他们都谈到冶金专业是特色专业；另一方面，选择一所本科职业学校更契合我的职业理想。”

对于职业本科这个新事物，杨志同填报志愿的时候也曾有过犹豫，然而当他听完专业带头人、材料工程系韩立浩老师讲授的“入学第一课”，一颗悬着的心很快便踏实下来。

“听韩老师介绍，我所在的专业不仅是学校最先设立的本科专业之一，还是国家‘双高’重点建设专业，师资力量、办学规模、毕业生就业质量在全国同类院校中都处于领先水平。”回忆起这堂干货满满的“第一课”，他便打开了话匣子，“老师还详细讲述了大学四年的课程体系、行业的发展前景、未来的职业规划等等，让我感受到了学校对冶金专业的重视，也更加坚定了自己对职业本科的选择。”

“随着党和国家一系列推动职业教育发展政策的出台，我感到职业教育前途广阔，大有可为。大学阶段是学生们人生的新起点，我希望通过关键的‘入学第一课’，帮助同学们增强职业认同、明确职业使命，了解将来从事岗位的能力需求，进而确定自己的学业及职业发展目标和发展规划。希望培养更多适应钢铁行业绿色化、制造化转型升级需求的高层次技术技能人才，为社会高质量发展提供更多人力和智力支撑。”韩立浩对自己的专业和职业充满自信。

河北工业职业技术大学校长薛晓萍介绍，“入学第一课”对于帮助学生找准职业定位、坚定职业理想、树立远大目标至关重要。“坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，我们特别要求各专业的带头人为2021级本科新生讲述‘入学第一课’，通过言传身教，让同学们了解本专业的现状和未来发展趋势，将个人兴趣、专业学习和行业领域的发展需求相结合，为培养更多高素质技术技能人才打下良好基础”。

知识与技能并重 让更多青年发光出彩

在获得2021年全国职业院校技能大赛大气环境监测与治理技术赛项一等奖后，举着沉甸甸的奖杯，环境与化学工程系的学生陈晓剑开心地笑了。

“准备国赛的过程很难熬，连续一个多月每天要训练十几个小时，但是在老师和同学的陪伴和鼓励下，我感觉自己每天都在突破，也正是这样反复的、高难度的技能训练，让我更深刻地体会到了什么是执着专注、精益求精的工匠精神。”关于未来如何规划，陈晓剑说自己会继续奋斗、勤练技能，“争取早日成为一名能工巧匠甚至大国工匠”。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，在工作要求中明确指出，要坚持面向实践、强化能力，让更多青年凭借一技之长实现人生价值。

在河北工业职业技术大学党委书记王振杰看来，本科层次的职业教育培养目标很明确。“相比普通本科教育，职业本科生除具备理论知识外，还应具备更熟练的操作技能；相比高职专科教育，则更加突出高层次知识与复杂问题技能。”

近年来，学校先后建立了十多处高水平实训基地，及时将生产一线的新技术、新工艺、新规范纳入实践教学内容。

在学校的绿色钢铁智慧工厂虚拟仿真实训基地里，巨大的屏幕实时同步炼钢厂的数据，桌子上一排排的按钮也与钢铁厂里高炉炼铁、板坯连铸等岗位一一对应；在智能制造学院的实训基地，生产线上机械设备轰鸣运转，机械手臂操作繁忙，而传统教室中的电脑和桌椅就摆放在这些机器旁边，师生在教学中一边操作、一边研讨。

河北工业职业技术大学智能制造学院院长李建朝介绍说：“我们的课程教学与企业的订单生产同步，产品的设计、制作、生产工艺优化都由老师和学生共同完成。学生在这样的环境中学习，就业后可以真正实现与企业真实生产无缝对接。”

由校企共建的“技能大师工作室”在校园中陆续落地生根。学校聘请了中航通飞华北飞机工业有限公司首席技能专家王小华、罗平设立“钳工技能大师工作室”，聘请了全国劳动模范郑久强设立“黑色冶金技术专业群技术技能大师工作室”，在师徒传授中追踪技术前沿、传承匠心匠艺。

职业教育高质量发展，必须持续激发学生创新创业的激情与活力。依托学校国家级众创空间、河北省创业大学，学生团队在“互联网+”全国大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛等多个赛事中斩获全国大奖。一个个称号，一张张证书，一座座奖杯，串联成一幅散发着青春色彩和蓬勃朝气的绚丽画卷。

探索产教融合、校企合作新征程

从2007年开始，新兴铸管股份有限公司武安本级人力资源部部长助理寇延琴每年都要来到河北工业职业技术大学组织招聘。无论钢铁行业行情如何变化，十几年来从未间断。

“学校培养的学生上手快，又肯钻研，是出了名的受欢迎。钢铁行业相关专业的学生基本上在大二就被签约一空，所以要提早谋划，抢占先机。”经寇延琴粗略估算，目前河北工业职业技术大学入职新兴铸管的学生约有600余人。

11月份，寇延琴计划再来一趟学校，讨论共建“新兴铸管班”的相关事宜。从大一新生相关专业中选取有意愿进入“新兴铸管班”的学生，在完成正常教学任务的基础上，每周末对学生进行企业文化和企业生产技术的专项培训。

“公司对高层次的技术技能人才需求是很迫切的。了解到学校可以培养职业本科生了，我们第一时间与学校联系，和学校共同制定人才培养方案，开展‘私人定制’。”寇延琴进一步表示，“我们对学校培养出优秀的职业本科毕业生充满期待。”

和新兴铸管股份有限公司一样，河钢集团、首钢集团、恒力石化公司等800家企业每年都会来学校招聘。目前，学校已经实现了校企合作专业全覆盖，近五年，学校入职世界500强和中国100强等知名企业的毕业生超过7000人。

同时，学校也在积极探索如何更好开展社会服务工作，为企业技术革新、产业转型升级提供智力支持。依托省级应用技术研发中心，学校全力打造覆盖多个专业方向的博士技术创新团队、教授服务团队，为行业企业解决技术难题，有效开展应用技术研发，实现科技成果转化。

材料工程系新材工坊（博士研发中心）就是其中一支重要力量。新材工坊由学校自筹资金2000余万元建设，博士、教授20余人组成，近两年为企业解决各种生产工艺优化难题300余项，在核心期刊上发表科技论文50多篇（其中SCI和EI论文8篇）、授权专利80余项，其中的金属材料深过冷制备技术与科学实验室已经立项河北省重点实验室。

“在10月23日河北高层次专家服务民营企业暖心活动中，我作为专家团队的一员来到廊坊市文安县，与主要生产汽车精密冲压部件的廊坊福克斯科技有限公司进行对接。”材料工程系主任董中奇表示，“针对企业提出的杜绝划痕、提高耐久度等实际问题，我们会努力寻找解决方案，更好地助力民营企业发展。”

人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才。谈到职业本科教育的未来，薛晓萍充满期待：“我们相信，职业本科教育的春天已经来了。”（记者 张云 耿建扩 陈元秋）

(责编：温璐、李依环)