孙竞 温璐 实习生林禹彤

“为什么我们的学校总是培养不出优秀人才？”这个著名的钱学森之问，是中国教育事业发展的一道艰深命题。“杰出教学奖”获得者、中国科学院院士、固体力学与微纳米力学专家、清华大学航天航空学院工程力学系教授郑泉水表示，“钱学森之问”的提出，推动了我国进行拔尖创新人才培养的思考探索与实践。

2009年，钱学森班作为“清华学堂人才培养计划”之一正式成立并开始招生。以郑泉水为首席教授的“钱学森班”，走上了培养创新人才的探索之路，他创办的“钱班”模式更是成为全国力学界的教改标杆。郑泉水认为，“‘钱班’模式是在创新人才培养的湖面上投下的一颗石子，水波出去了，波纹必将越扩越大。”

郑泉水院士。学校供图

科研：先做到极致，再开创一个方向

在科研道路上，郑泉水走过了近40年时间。如果说郑泉水的前20年是围绕着“张量”，那么后20年，他的方向就转到了结构超滑。

“选择一个感兴趣的方向把它做到极致，站在高处，你就会有不同的视野。”郑泉水表示，对“张量”的研究他已经达到国际顶端，当站在顶端时不仅能接触到这个领域最优质的资源，还能获得勇气和自信，为继续研究奠定基础。

当他还沉迷在对“张量”顶峰的修修补补时，固体力学家王自强院士的一席话却让郑泉水醍醐灌顶。自己正在努力攀登的宏细观本构理论巅峰，是一个已经出现了近半个世纪的“老”领域。即便做得再成功，对人类的贡献也相对有限。2000年，郑泉水将研究方向转向当时尚未出现的“纳米力学”。

经历了研究受阻、不被周围人理解以及冒险选择全新领域等一连串艰巨考验，2008年，郑泉水团队在世界上首次实验实现了微米尺度结构超滑。2019年，郑泉水团队在深圳设立了全球第一家超滑技术研究所，致力于催生基于结构超滑技术的革命性产品。

从选择方向到获得创新成就，中间是不懈的坚持。科研是无尽的阶梯，攀登的每一步都浸透着郑泉水辛苦付出的汗水。

育人：探索培养创新人才的新路径

郑泉水不仅将科研推到巅峰，设立全世界第一个结构超滑技术研究所，他创办的“钱班”模式更是成为全国力学界的教改标杆。

“‘钱班’的理念第一要素就是激发学生的热情与好奇心，让学生找到自己真正热爱、擅长的发展方向。”郑泉水认为，做研究本质上就是一种“玩”，它满足你对事物的好奇心，引导你去发现未知，这个成长过程是很开心的过程。他定义人的成长应该是一辈子的成长，从玩到有激情，再到使命感。

郑泉水强调，“钱班“最主要的工作是构建了一个新的体系——“进阶式研究学习系统”， 这个体系不是以课程为目的，而是以研究学习为目的。这个体系的开端是要打好数学基础，数学基础体现在数学分析能力、线性代数能力、概率统计能力等等，然后在研究学习中不断地给学生呈现出很多问题，让学生根据感兴趣的问题去进行研究学习，搭建知识框架。通过这样一个体系，学生的内生动力提高了，自主学习的激情也得到了激发。为了给学生减负，郑泉水把课程体系里的很多课程去掉，让学生通过与研究相关的一条线，主动地、反复地去学习所涉及到的知识点，从而开拓视野，提升学生多学科知识的自学能力，拓展知识的深度和宽度。

“钱学森班”经过十多年的实践，实现了对课时大刀阔斧的改革，“我们的课程设置是六个学期十八门核心课程，也就是一个学期三门核心课。但是，我一直鼓励学生每学期精学一门。”郑泉水认为，学好一门课不仅要把书从厚学薄，要学成几页纸，甚至学成一张图。

当然，找到好导师也非常重要。郑泉水认为，一个不好的老师，会扼杀一个学生的创造力。所以，“钱班”的导师在全球精挑细选，邀请那些有教育理想、能够呵护学生创新思维、真正想帮学生找到自己兴趣和学习科研方法的大师。

“钱班”没有明确设定专业方向，只给出一个专业领域，多学科前沿交叉拔尖创新培养，在全校学生中用科学有效的“五维评价体系”进行选拔，在清华园中首先实现了专业选择和选人范围的“无界”。

郑泉水院士和他的学生们。学校供图

未来：把“钱班”的模式传承下去

2021年已是“钱班”成立十二年。让郑泉水很欣慰的是，在“钱班”上百位来自全校、全球的志同道合老师共同努力下，“钱班”培养了一批在力学和工程前沿领域极富创造力、极富创新潜力的学术英才，形成了一整套突破性、卓有成效的大工科拔尖人才培养模式，对我国教育高质量发展具有重大意义。

“‘钱班’模式便是在创新人才培养的湖面上投下的一颗石子，水波出去了，波纹必将越扩越大。‘钱班’模式是可以复制的，我们要用多元化的培养模式，多途径去发现创新型人才。”为了突破“钱班”在清华的限制，让进不了清华的同学的创新潜能也能被发现、被激发，郑泉水在深圳领衔创办了清华大学“钱班”模式——零一学院。“零一学院是对现行教育体制的延伸和补充，肩负着创新人才培养、基础科学研究从‘0’到‘1’的重要任务。”郑泉水强调。

“我们要创建创新人才培养模式，打通创新人才培养的路径，我相信‘钱班’的模式会传承下去。”郑泉水希望他的创新型人才培养模式能得到更广泛的推广，为创新教育的发展尽一点绵薄之力。作为一名学者和师者，郑泉水正用实际行动表达着自己对于科研工作以及教育事业的不懈努力与追求。

(责编：温璐、熊旭)