原标题：国考北京地区职位百里挑一

本报讯（记者 解丽）昨日18时，2022年国家公务员考试报名截止，为期10天的报名正式落下帷幕。北京青年报记者从华图教育获悉，经其统计，截至17:50，2022国考的报名人数已经突破202万，183万余人已通过资格审查，创国家公务员考试人数新高，较之去年同期多出52万人。已报名岗位平均竞争比超过60:1，竞争非常激烈，其中西藏自治区邮政管理局阿里地区邮政管理局一级主任科员及以下职位由于限制条件少，从报名伊始就一直牢牢锁定竞争比第一的位置，竞争比已经达到19236:1，单岗位报名人数也创国考历史新高。同时，北京地区以报名人数高、过审人数高以及竞争比高成为2022国考中的“三高”地区，领先全国各地区，竞争比高达103:1。

据了解，此次国考，共有16745个职位共招录31242人，相较于上年增加5516人，扩招21.4%，招录人数近年来首次突破3万，对考生来说属于利好消息，招录规模的扩大将为更多考生提供机遇。扩招也直接带来了报名人数的激增，国考报名再度迎来高峰。

据华图教育的统计显示，截至昨日17:50，从报名伊始就一直展现出超高人气的“西藏自治区邮政管理局一级主任科员及以下”这个职位毫无悬念地成为此次国考的最大热门，作为唯一一个“三不限”职位，由于限制较少，总报名人数高达20602人，已通过资格审查人数19236人。该职位计划仅招录1人，最后的竞争比极有可能超过20000:1，单职位报名人数创国考历史新高。对于此次西藏职位突成“爆款”，华图教育公务员考试研究院负责人刘有珍分析说，该职位是市（地）级及以下直属机构综合管理类，报考条件学历本科及以上，同时还不限制专业、不限制工作年限、不限制政治面貌，是典型的“三不限”职位，“而很多考生通过自身条件的筛选，结果只能选择报西藏，目的可能主要是想增加考试经验，寄希望于接下来的省市公务员考试。”

在竞争比最激烈的榜单中， “全国总工会中国机械冶金建材工会办公室一级主任科员及以下”，排在第二位，竞争比4409：1；排在第三的国家税务总局得荣县税务局“一级行政执法员（二）”，竞争比也为3121：1。

与这些职位的炙手可热形成鲜明对比的是，截至昨日17:50，无人报考的岗位有127个，涉及招录人数157人，占比5‰，属于正常情况。据华图教育统计，无人报考的岗位主要集中在消防系统、统计局调查总队以及铁路公安等职位。专家分析，无人报考的岗位的核心特征是限制条件具体。

从地区来看，据华图教育统计，招考大户依次为广东、北京、山东。其中广东省招考岗位1117个、招考人数2450人，目前已通过审核的19万余人；北京招考岗位974个、招考人数2111人，目前已通过审核的21万余人。北京以报名人数高、过审人数高以及竞争比高成为2022国考中的“三高”地区，领先全国各地区，竞争比高达103:1。“首都北京作为中央机关的聚集地，也是政治、经济和文化中心，资源优越，对考生的吸引力很大。”刘有珍说。

据悉，报名虽然已经结束，但资格审核还将持续至10月26日18:00结束。因此，通过审核的人数还会继续增加。在未来两天，已经报名但正在等待审核的考生要注意关注自己的审核结果，通过审核的考生要继续完成国考报名的“后半程”，于11月1日0:00至11月7日24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费，逾期视为自动放弃报考资格。

(责编：郝孟佳、温璐)