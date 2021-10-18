原标题：让孩子们高效学习快乐成长

“双减”政策落地实施一个月，北京的小学生过得怎么样？近日，记者走进北京市朝阳区的几所小学，零距离体验“双减”后的校园生活：陈经纶中学帝景分校开发了“慧玩”系列兴趣课程，学生依兴趣爱好选课；呼家楼中心小学每周开设125个课后特色课程，覆盖劳动、艺术、科技等门类。据悉，北京市朝阳区整合了100余家社会大课堂单位，首批供给近200项课后活动资源，变单一课后服务供给为集团、区域多元供给，让孩子们高效学习、快乐成长。

整合百家单位，提供近200项课后活动资源

下午5时许，北京市陈经纶中学帝景分校的操场上，哨声、欢呼声、训练口令声此起彼伏。放学后，同学们依照自己的兴趣，可以选择篮球、足球、轮滑、健美操、绘画、舞蹈等活动，以丰富课后生活。

推动“双减”工作落地见效，学校提供丰富的课后服务必不可少。为此，朝阳区将“走出校园”与“走进校园”相结合，加强与辖区内高校、体育场馆、博物馆、文化馆等社会资源的联动。目前已整合了区内青少年活动中心、教辅中心和100余家社会大课堂单位，首批供给近200项活动资源，实行送课程菜单、送项目指南、送课后服务指导员，为每一所学校配足资源。

在陈经纶中学帝景分校，学校与冰雪场地机构合作，每周两次带领学生到专业冰场，由专业冰球教练带领学生训练，在学校内掀起了“冰雪热”。学校从学生的爱好兴趣出发，开发出“慧玩”系列兴趣课程，如“慧唱课程”以音乐为主，“慧画课程”以美术为主，“慧创课程”聚焦科技创新，“慧动课程”注重强身健体，培养学生的综合素养。

“我校学生人数多，校园场地小。为此学校引进了经验丰富、场地宽阔的社会资源，在他们的助力下开设一些课程，让有兴趣的学生学得更精、更专业。”陈经纶中学帝景分校的负责人告诉记者。

针对孩子的兴趣特点，呼家楼中心小学每周开设了125个课后特色课程，还成立了多个学生社团，如“舌战群儒辩论社”“小小艺术传承人”“名著说”“舞动校园”等社团，成了学校的“热门”。学校还把旱地冰球、旱地冰壶和雪垒三个项目引进校园，培养学生的合作意识和竞争意识，孩子们不仅获取了知识，更收获了友谊，提升了能力。

让学生在课堂“吃得饱、吃得好”，让作业“活起来”

课堂是学生获得知识的主要场所。如何让学生在课堂上“学会、学足、学好”，是“双减”取得实效的关键。

为了减去“过重的作业负担、过长的作业时长、过多的无效作业”，朝阳区教育系统成立了专题研究小组，分学段、分学科研究基础作业、分层作业、个性作业，确定不同作业的意图、内容、形式和时长，形成指导意见，并通过学科研训课程对全区教师进行培训。

“如何让学生在学校课堂上‘吃得饱、吃得好’，关键是要提高常态课堂的教学质量，减少在外面‘吃零食’的机会，学业与家庭经济负担自然也就减小了。”呼家楼中心小学教育集团校长马骏道出了自己对“双减”的认识。

针对学校的实际情况，朝阳区实施了学校课程方案和教学计划备案制度，全区同年级教学进度统一、周课时总量统一、命题难度统一。同时，朝阳区还开发完成了一万余节课的线上课程资源包，覆盖中小学所有年级、所有学科，系统规范的课程为全区学校教学教研和学生自主学习提供了有力支撑，也为学校有效落实“双减”工作提供了科学的专业路径。

不少学校在作业布置方面有自己的实招。呼家楼中心小学实施作业三级监控，行政组长和班主任负责统筹作业总量、关注作业总量的时长，学校开辟了“作业公示”专区，将学生一日作业内容、平均所用时间进行公示，还通过随堂听课后检查、学生访谈等形式进行监管。在陈经纶中学帝景分校，每天15:30至16:30，学校安排语、数、英老师对学生进行作业辅导，做到一、二年级学生百分百在校完成作业，三至六年级绝大多数学生能在校完成作业。

建立家长学校，家校共助孩子成长

“双减”工作要想取得成效，家长的配合必不可缺。目前朝阳区各中小学全部建立了家长学校，每学期至少开设2次以上的家庭教育课程，制作上线近300期家庭教育视频，引导家长树立正确的育儿理念。

呼家楼中心小学开设的家长特色课程，请家长走进学校，走上讲台，既发挥了家长的专业优势，也增进了与孩子们的交流和沟通。“小技能大财富”“素描”“艺术中的美”“两弹一星的奋斗史”“应急预防与救援”等家长特色课，深受老师和孩子们的欢迎。如“小技能大财富”课程，采用模拟沙盘、课堂教学和项目实践的方法，培养孩子在财务方面的正确认知，促进孩子和家中的交流与互相理解。

陈经纶中学帝景分校学生家长苏媛媛介绍，自己为同学们带来过职业认知等偏社会学的课程，“来之前担心同学们会听不懂，没想到三年级的孩子都听懂了”。她表示，丰富多样的家长课堂让自己的孩子开阔了视野，学习到更多平日在课本上学不到的知识。许多家长看到老师们高强度的忙碌身影，不禁感叹和倡议其他家长与学校、老师们默契配合，互相理解，共同陪伴学生的成长。

朝阳区教委相关负责人表示，朝阳区将持续完善课后服务工作实施方案，拓宽服务渠道、引入校外教育资源。同时大力推进集团化办学和学区制改革，完善工作机制，推动优秀校长教师交流轮岗，努力实现义务教育优质均衡发展，让孩子们高效学习、快乐成长。（记者张景华 通讯员 姜丽钧）

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