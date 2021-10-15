人民网北京10月15日电 （记者孙竞、温璐）中央机关及其直属机构2022年度公务员考试报名今日正式开启。本次国考计划招录3.12万人，招录规模较上年度明显增加，其中，2.1万个计划专门招录应届毕业生，招录政策继续向应届毕业生和基层岗位倾斜。

国考招录规模突破3万大关

报名已连续13年超百万人

14日，国家公务员局网站发布《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告》，公告显示，本次国考的报考者可于10月15日8：00至10月24日18：00期间登录考录专题网站进行报名并提交报考申请。

公告要求，报考者年龄要在18周岁以上、35周岁以下（1985年10月至2003年10月期间出生），对于2022年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1980年10月以后出生）。

笔试时间为2021年11月28日，上午9：00—11：00为行政职业能力测验，下午14：00—17：00为申论。

从招录规模来看，此次招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人，相较2020年度的2.4万人、2021年度的2.57万人，本次国考的招录规模突破3万大关，增幅明显。

据了解，近些年来，国考报名热度不断攀升，自2009年始，国考报名人数已经连续13年超百万，2021年度国考最热岗位报录比达三千比一。随着国考进一步扩招，国考的报名热度或将持续。

政策向应届生和基层倾斜

计划专招应届生2.1万个

记者了解到，本次国考录用计划和录用政策继续向重点人群、重点地区倾斜。其中，按照党中央、国务院关于扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的有关决策部署，安排2.1万个计划专门招录应届毕业生，服务和促进高校毕业生就业工作。

除了向应届生倾斜，本次招录还继续坚持基层导向，坚持基层导向，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县（区）级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，设置2800余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

深入推进分类分级考试

公共科目笔试试卷将分为3类

本次招考深入推进分类分级考试。公共科目笔试试卷将分为3类，即由以往的“中央机关及其省级直属机构职位、市（地）级及以下直属机构职位”变更为“中央机关及其省级直属机构综合管理类职位、市（地）级及以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位。”

记者了解到，对中央机关及其省级直属机构综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对市（地）级及以下直属机构综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

此外，面试内容也将紧扣招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点，注重反映不同部门、不同行业的不同用人需求。加强专业能力测查，将有10个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、有52个部门在面试阶段进行专业能力测试。

公告称，报考者可于2022年1月登录考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。其中，8个非通用语职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算，下同)分别占25%、25%、50%的比例合成。

中国银保监会及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。

公安机关人民警察职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。

在面试环节，中央公务员主管部门根据《招考简章》中规定的面试人数与计划录用人数的比例，按照笔试成绩从高到低的顺序确定各职位进入面试的人选，并在考录专题网站上公布。达到笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例低于规定面试比例的职位，将面向社会进行调剂。调剂在公共科目考试内容相同(即指报考者应答的是同一类试卷)的职位之间进行，调剂公告、职位等通过考录专题网站发布。

面试结束后，招录机关通过考录专题网站发布报考者的面试成绩以及综合成绩。其中，未组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成;组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成。

(责编：温璐、秦华)