原标题：教育部：让人才培养扎根在中国大地上

9月27日至28日，中央人才工作会议在北京召开，习近平总书记在会上发表重要讲话，为新时代人才工作指明了方向。记者从教育部了解到，教育部始终把人才培养工作放在十分重要的位置上，构建了人才培养的新格局，不断提升人才培养的自主性、自信心、自豪感。

发挥制度优势，让人才培养扎根在中国大地上

教育部始终坚持为党育人、为国育才，坚持扎根中国大地办教育。首先是把准政治方向，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，牢记“国之大者”，胸怀“两个大局”，在加强教育系统党的建设、牢牢掌握意识形态工作领导权、系统谋划和推动教育高质量发展上干实事求实效，让党旗始终在育人一线高高飘扬。

其次是坚持立德树人。教育部持续完善思想政治工作体系，开展三全育人综合改革，推进大中小学思政课一体化建设，增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对力。深化课程思政，推动专业教育与思政课同向同行。健全教材建设和管理制度，充分发挥教材培根铸魂、启智增慧作用。

第三是发挥制度优势，坚定中国特色社会主义教育的制度自信，深化本科教育教学改革、加快推进“双一流”建设，全面提高人才培养质量。

贯通“培养链”，构建人才培养体系

教育部正以提高培养质量为核心，以超常规培养拔尖学生为重点，全方位谋划、全要素改革、全周期支持、全链条衔接，打造基础学科人才培养新格局。

首先是贯通“培养链”。教育部提出推动基础学科人才培养要在基础教育阶段、高等教育阶段、职业发展阶段进行有序衔接，深入推进考试招生制度改革，扩大基础学科生源基础，探索学生毕业后发展的长周期支持。

其次是搭建“立体网”，注重人才培养的整体性，对人才培养的选拔、培养、评价、使用、保障等关键环节进行全面设计；注重人才培养的系统性，深化专业、课程、教材、教法等关键要素综合改革；注重人才培养的协同性，充分调动学生、教师、管理人员等各方面积极性。

第三是构建“金字塔”，强调要科学确定基础学科培养规模和布局结构，分类推进基础与应用人才培养。坚持“夯实塔基”与“构筑塔尖”相结合，在提升基础学科人才培养质量的同时，采取建立拔尖学生培养“特区”等方式，超常规培养基础学科人才。

“破五唯”，创新人才培养机制

目前，教育部正围绕人才的选拔、培养、评价等关键环节，推进深层次改革，加强针对性引导，为有志向、有志愿、有志趣投身基础研究的拔尖学生畅通成长渠道。

首先是改革选拔机制，为拔尖学生脱颖而出“设通道”，教育部实施了“强基计划”，聚焦数理化生等基础学科专业，在36所一流大学建设高校开展改革试点。同时探索顶尖人才选拔培养模式，在北大、清华设数学“英才班”，指导清华实施丘成桐数学科学领军人才培养计划。

其次是创新培养机制，为学生多样化培养“留空间”。教育部正在深入实施基础学科拔尖学生培养计划，深化书院制、导师制、学分制改革，吸引优秀学生投身基础学科。已经启动的“国家关键领域急需高层次人才培养行动”，正在倾斜支持数学、物理等学科，与此同时构建学科建设、研究生培养与国家重大科技项目的协同机制。

第三是完善评价机制，推进人才培养评价“破五唯”。教育部落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，正在建立符合基础学科特点的评价制度，科学设立评价指标，探索开展多主体、中长期评价，注重对学生创新思维、创新能力、发展潜力的综合评价，以评价改革牵引人才培养综合改革。

汇聚支持合力，强化人才培养保障

为更好地优化人才发展环境，为基础学科人才培养提供有力保障，教育部正在3个方向上发力。

首先是建强教师队伍，加大对基础学科人才的支持力度，长江学者、教学名师等人才计划均向基础学科倾斜。

其次是加大经费投入，建立国家、地方、学校、社会多元投入机制，优化经费支出结构，为基础学科人才培养提供稳定的经费支持，研究提高基础学科生均拨款标准，加大优秀学生资助力度。

第三是搭建成长平台。教育部实施了“高等学校基础研究珠峰计划”，布局建设前沿科学中心，推动建设基础学科国际学术交流中心，并构筑产学研融合的创新生态和育人生态。

（记者 樊未晨）

(责编：熊旭、马昌)