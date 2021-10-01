原标题：老师支招：“双减”落地如何做“智慧家长”

上海市松江区家庭教育指导中心老师章诚接受中新网记者采访 张践 摄

中新网上海10月1日电 (张践)随着9月1日“双减”细则出台已经整一个月时间，如何正确利用好充分的时间和空间陪伴、管理和督促自己孩子健康成长是家长们最为关心的问题。9月30日，中新网记者来到了上海市松江区家庭教育指导中心采访了章诚老师，她表示“双减”政策实施以来，最明显的变化就是孩子在家学习、做作业的时间少了，娱乐休闲的时间多了，更多的时间资源还给了孩子。章诚坦言，家长突然之间发现孩子在家不做作业，或者在他们眼中不学习的时间多了，家长们的确会有点无所适从。孩子们休闲娱乐的时间变多了，这个时候尤其是对于低年级段的孩子，家长们要引导孩子去做好时间管理。

家长在咨询章程老师如何合理安排孩子的时间 张践 摄

章诚介绍说，家长要关注孩子的时间管理能力，培养时间管理意识。可以通过“按时开始，按时结束”，让孩子体验时间的紧迫感。需要提醒的是，家长在初期实施时可以适当给予计时游戏一些弹性，避免简单粗暴的方式。其实“双减”政策对孩子和家庭是一个挑战，同样也是培养孩子自主学习能力的好时机。家长可以与孩子一起读书，培养良好的自主阅读习惯。“双减”政策实施后，孩子们也有了大把的时间阅读。家长需要定期抽出时间和孩子一起阅读，享受美好的亲子时光，既培养了孩子的阅读能力，又增进了自然的亲子交流。“有专家就说不太建议在家里面的给孩子设立单独的书房或者是学习场所，因为网络世界现在很发达。孩子一旦他(她)把这个门关上了，他(她)就不需要你了，更建议就是一些有条件的家庭，其实可以晚上吃好饭，这个就是饭桌收拾好以后，其实这个是可以成为一个孩子和家长共同工作，学习阅读的一个场所。一个是建立了一个安全感，第二个他(她)有问题的时候，他(她)随时抬起头来，都能看到自己的爸妈。他(她)可以求助，甚至可以跟父母交流，所以这一块不光是低年级的孩子，我觉得高年级的孩子，其实家长其实要更要注意这一点。”章诚说。

“双减”政策实施一个月后孩子们在课间跑步 张践 摄

此外，章诚老师还提醒，“双减”政策发布后，家长们要用积极理性的思考方式陪伴孩子放下过重的学业负担，让孩子有更多的时间自主学习、自由读书、自在运动，帮助他们学会学习、学会生活，成为一名“智慧家长”。(完)

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