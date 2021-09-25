原标题：高校高水平艺术团不再从高招选拔

教育部昨天召开全国高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革工作视频会议，并发布两份指导意见，部署两项考试的招生改革。两份指导意见都强调提高对艺术、体育类考生的高考文化成绩要求。同时，从2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，改由高校从在校生中遴选培养，同时艺考不再跨省设置校考考点；高校招高水平运动队的文化考试成绩全部使用高考成绩，且高校不再组织专业校考。

高校艺术类专业考试招生方面，《指导意见》提出，2024年起高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由相关高校从在校生中遴选培养。到2024年基本实现艺术类专业省级统考全覆盖，对于生源极少或考试组织确有困难的个别专业，可通过省际间联合组织或“考评分离”等方式实施。同时严格控制艺术类现场校考人数，现场校考人数原则上不超过相关专业招生计划的6-8倍。2024年起不再跨省设置校考考点。

《指导意见》还要求艺术类专业提高艺术类专业的高考文化课成绩要求，切实扭转部分高校艺术专业人才选拔“重专业轻文化”的倾向。从2024年起，对艺术类专业分三类录取：第一类是不进行专业考试的艺术类专业，如艺术史论、戏剧影视文学等，直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价择优录取。第二类是使用省级统考成绩作为专业考试成绩的艺术类专业，在考生高考文化课成绩和省级统考成绩都达到所在省（区、市）艺术类专业的录取最低控制分数线基础上，依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合成绩进行平行志愿择优录取，其中高考成绩所占比例原则上不低于50%。第三类是少数组织校考的高校的艺术类专业，在考生高考文化课成绩达到所在省（区、市）普通类专业批次录取最低控制分数线、省级统考成绩合格且达到学校划定的最低成绩要求基础上，依据考生校考成绩择优录取。

高校高水平运动队考试招生方面，2024年起，符合生源省份高考报名条件，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号者方可报考高水平运动队；2027年起，符合同样要求且近三年在国家体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者方可报考高水平运动队。对于不具备相关师资、设备、场地等组队条件、学生入校后退队率超过20%的高校，以及非奥运会或世界大学生运动会项目、未设运动员技术等级标准的项目，不再安排高水平运动队招生。高校高水平运动队采取“文化考试+专业测试”相结合的方式：2024年起，文化考试成绩全部使用全国统一高考成绩，专业测试全部纳入全国统考并由国家体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关专业测试。而且，“世界一流大学建设高校”对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低分数线；其他高校须达到生源省份本科录取最低分数线的80%。对于体育专业成绩突出、具有特殊培养潜质的考生，允许高校探索建立文化课成绩破格录取机制。对入学后擅自不参加训练和比赛的，要严格按照学籍管理规定进行处理；原则上高水平运动队学生与普通学生的学业水平要求应保持一致。（记者 雷嘉）

(责编：熊旭、黄子娟)