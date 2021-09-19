人民网北京9月19日电 （记者李依环、温璐、郝孟佳、孙竞、熊旭、吴超）14日，习近平总书记来到陕西绥德实验中学，观看同学们书法练习和体育锻炼，同大家亲切交流。习近平总书记勉励同学们要全面发展，做社会主义建设者和接班人，成为对社会有用的人，成为国之栋梁。

习近平总书记的讲话在全国中学师生中引发强烈反响。大家纷纷表示，将不忘初心，牢记使命，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感，修身立德、勤学上进、强健体魄、锤炼意志，努力做对国家、对人民、对社会有用的人。

实现中华民族伟大复兴，基础在教育

中华文明源远流长、绵延不断，基础在教育。实现中华民族伟大复兴，基础在教育。习近平总书记指出，我们办教育，就是要提高人民综合素质，促进人的全面发展，提升社会文明程度，坚定文化自信，增强全民族创造活力。

陕西绥德实验中学是2001年在原陕西省立第四师范学校旧址上创办的一所初级中学。这里曾是西北革命的策源地，西北革命的烽火在这里点燃。而今，“读书勿忘救国，救国勿忘读书”的校训仍醒目地立于学校的教学楼上。

“我们全体教师一定牢记习近平总书记的嘱托，牢记为党育人、为国育才使命，秉承‘传承红色基因，培育时代新人’的办学原则，引导青少年一代德智体美劳全面发展，努力成长为合格的社会主义建设者和接班人。”陕西绥德实验中学副校长李杰代表学校向习近平总书记汇报工作，这让她感到无比光荣。

对外经济贸易大学附属中学校长刘国雄表示，中学时期是世界观、人生观、价值观形成的重要时期。学校将牢记使命，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，秉承“以生为本”办学理念，努力办好人民满意的学校。

“习近平总书记的讲话高瞻远瞩，给每一个教育工作者带来了极大的触动和启发。”浙江省杭州市学军中学校长邱月灵表示，学校将始终坚守立德树人的初心，坚定“全人教育”的实践目标，守正教育方向，全面提升学生面向未来的核心素养和关键能力，真正助力实现学生的全面发展。

“教育是人类社会的奠基性工程，基础教育更是这样。”在西安交通大学附属中学校长訾艳阳看来，教育的意义绝不仅仅是传承知识，更在于开拓创新、创造未来。学校将矢志不渝坚持素质教育，构建“德为根本、智为源泉、体为支撑、美为胸怀、劳为途径”的五育并举育人体系，并将其贯穿在学生成长成人的全过程，鼓励学生在全面发展中做更好的自己。

培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

习近平总书记指出，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“习近平总书记的讲话，为教育工作者在办好教育、培育人才等方面指明了方向，也让我们对基础教育的未来充满了信心和工作的动力。”北京航空航天大学实验学校校长吴鹏程表示，作为基础教育工作者，今后将继续坚守教育情怀，优化育人环境，为国家培养更多具备良好素养、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“学校教育要和家庭、社会紧密合作，不断拓宽育人途径，把立德树人融入到教育的全过程。”北京市龙潭中学书记、广渠门中学副校长邢颖表示，面向未来，学校将发挥课堂育人主渠道作用，努力满足学生德智体美劳全面发展的成长需要，切实提高青少年综合素质，促进全面发展。

陕西省西安市高新区第十一初级中学党支部书记、执行校长郭戈表示，教育是民族振兴、社会进步的重要基石。面向未来，学校将坚持社会主义办学方向，把立德树人作为根本任务，坚持引导学生全面发展，坚持深化教育改革创新，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

青少年是国家的未来和民族的希望。在福建省南平市建阳外国语学校教师黄如水看来，实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要一代代青少年接续奋斗。“作为新时代的教师，我们也将牢记使命，努力培养合格的社会主义建设者和接班人。”

全面提高学校教学质量，办好人民满意的教育

习近平总书记强调，要深化教育教学改革，强化学校教育主阵地作用，全面提高学校教学质量，真正把过重的学业负担和校外培训负担减下来，办好人民满意的教育。

“习近平总书记的讲话为中学承担育人使命指明了方向。全体教师学习后备受鼓舞，深感使命光荣。”上海交通大学附属中学党委书记万晓玲表示，近年来，学校坚持德育为先，将学科核心素养贯穿各门学科中，引导同学们坚定理想信念，传承红色基因，锤炼坚强意志，努力成长为合格的社会主义建设者和接班人。

“青少年的成长关乎国家的未来，基础教育更应该在怎样培养人上下功夫。” 北京市第十九中学校长高新桥说，学校教育要站在国家层面系统思考怎样培养人的问题，要以“四有好老师”为目标，要丰富学校的课程建设，脚踏实地地办好老百姓家门口的好学校。

北京汇文中学校长郭杰说，学校会把学生的身心健康放在第一位，坚定落实和推进五育并举工作。同时，学校也将继续以人为本，深耕精研，提升课堂教学效率，减轻学生课业负担，为夯实学生终身可持续发展的基础而努力。

修身立德，做对国家、对人民、对社会有用的人

“德智体美劳全面发展，字字千金，都是经过多年总结摸索才得出来的。”习近平勉励同学们珍惜大好年华，修身立德、勤学上进、强健体魄、锤炼意志，做对国家、对人民、对社会有用的人。

陕西绥德实验中学学生马子涵写的书法受到了习近平总书记的夸奖。谈到考察的场景，她开心地说：“第一次见到习爷爷，我和同学们激动不已。我们一定会牢记习爷爷的嘱托，勤勉学习，修炼德行，努力成长为一个对祖国、对社会有用的人。长大后，我想成为一名人民教师，教书育人，将来让更多的孩子能学有所成。”

“习爷爷勉励青少年一代要德智体美劳全面发展，我们将铭记于心。今后，我将不断提高自己的思想品德素质，认真学习科学文化知识，努力做一个合格的社会主义建设者和接班人。”在主题班会课上，福建省南平市建阳区麻沙中学学生柳小霞有感而发写道。

北航实验学校中学部高一通航班学生李凯说：“习爷爷勉励我们要‘全面发展，成为国之栋梁’。进入新时代，作为青年一代的我们，必将修身立德，勤学上进，德智体美劳全面发展，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

上海交通大学附属中学学生荣业城表示，“饮水思源，爱国荣校”的校训时刻提醒着自己要懂得感恩，敢于担当责任。他将牢记习近平总书记的嘱托，砥砺德行、强健体魄，努力践行立大志、明大德、成大才、担大任的成长之路。“请党放心，强国有我！”

“通过视频，我们聆听了习爷爷的教导，作为一名中学生很受鼓舞。”福建省南平市建阳区第二中学学生游小云认为，要成为德智体美劳全面发展的人，不仅要树立远大的理想，还要付诸实际行动。今后的学习生活中，自己将踏实学习文化，锻炼健康体魄，热爱劳动，努力成为一个对祖国、对人民、对社会有用的人。

“少年强则国强。作为中学生，我们生逢盛世，更需要不懈地奋斗。只有青少年一代变得更加强大，祖国的明天才会更加富强。”福建武夷学校学生林欣蕊说，“我们应当继承和发扬优秀的中华文明，牢记时代赋予的使命，珍惜大好韶华，热爱学习，砥砺德行，为实现中华民族伟大复兴贡献更大的青春能量。”

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