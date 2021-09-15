人民网北京9月15日 （记者孙竞）新学期伊始，中秋国庆两节将至。记者今天从教育部获悉，教育部14日印发通知，部署进一步从严从紧做好中秋国庆假期和秋季学期疫情防控工作。

通知要求，各地教育部门和学校要深刻认识当前教育系统疫情形势。将疫情防控作为头等大事，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚决防止松劲情绪和麻痹思想，查找封堵学校疫情防控短板漏洞，加强监督检查，更加科学、更加精准、更加有效落实各项防控措施，坚决筑牢校园疫情安全防线。

通知强调，各地教育部门和学校要着力强化重点人员摸排监测。严格防范疫情输入校园，健全家校协同防控机制，落实家校协同防疫措施，细化师生及其共同居住人员健康监测，着力阻断新冠病毒从家庭、社会向学校传播风险。

通知要求，各地教育部门和学校要从严落实校园疫情防控措施。严格落实《国家卫生健康委办公厅教育部办公厅关于印发高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）的通知》，坚持人、物、环境同防和多病共防，压实防控责任，认真落实开学后师生健康监测。严控大型室内聚集性活动。加强校园卫生整治和重点场所环境消杀。在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，配合有关部门做好符合条件的师生新冠病毒疫苗接种工作。加强健康教育，多渠道多形式指导师生做好个人防护，引导师生按规定自觉接受健康监测、主动报告个人和共同居住人员健康情况。加强学校食品安全管理，逐校检查排查整改校园食品安全风险隐患，守护广大师生“舌尖上的安全”。

通知强调，各地教育部门和学校要持续完善应急处置机制。按照属地管理原则，争取当地党委和政府统筹支持，完善突发疫情应急处置预案，健全响应快速、流程完整、保障有力的平急一体化突发疫情现场应急指挥机制。要与卫生健康、疾控等部门和医疗机构协同开展多场景、实操性应急演练，增强及时启动预案、果断处置突发疫情能力。

通知要求，各地教育部门和学校要切实加强中秋国庆假期疫情防控。认真做好中秋国庆假期疫情防控和留校师生服务保障工作，加强假期值班值守，确保疫情防控领导体制、指挥体系和应急机制正常运行。明确离校返校疫情防控要求。强化留校师生关心关爱，丰富假期生活安排，保障科研、学习、生活等需求。

(责编：李依环、秦华)