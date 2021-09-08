人民网北京9月8日电 （记者郝孟佳、孙竞）为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《双减意见》），深化校外教育培训机构治理，坚决防止侵害群众利益行为，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长，近日，教育部印发《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》（以下简称《通知》）。教育部校外教育培训监管司负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。

教育部校外教育培训监管司负责人表示，《双减意见》印发以来，各地大力推进校外培训治理，但是一些地方出现了培训机构由“地上”转入“地下”，改头换面，以“高端家政”“众筹私教”“游学研学”等名义违规开展学科类校外培训的隐形变异问题，严重干扰政策执行，给改革推进造成阻碍。

如何界定变相违规开展学科类培训行为？

首先，《通知》强调开展学科类校外培训须在培训主体、培训人员、培训时间、培训地点、培训内容、培训方式等方面同时符合国家相关规定。其次，《通知》对照上述合规标准，逐项列举出7种隐形变异形态，包括：证照不全的机构或个人，以咨询、文化传播、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义违规开展学科类培训；不具备教师资格的人员违规开展学科类培训，在职中小学教师违规开展有偿补课；通过“直播变录播”等方式违规开展学科类培训；组织异地培训，在居民楼、酒店、咖啡厅等场所，化整为零在登记场所之外开展“一对一”“一对多”等学科类培训；以游学、研学、夏令营、思维素养、国学素养等名义，或者在科技、体育、文化艺术等非学科类培训中，违规开展学科类培训；线下机构通过即时通讯、网络会议、直播平台等方式违规开展线上学科类培训，线上培训机构违规开展线下学科类培训；以及其他违反相关规定的隐形变异学科类培训，这是上述6种形态之外兜底的情形。

变相违规开展学科类培训问题的治理重点和难点是什么？

通过分析研判发现，隐形变异学科类校外培训治理的重点是查处对象、查处主体和如何查处，难点集中在认定、查处和监管环节。第一，隐形变异学科类培训行为隐蔽性强、多变性强，存在“认定难”问题，需要明确违规行为的认定机制。第二，隐形变异学科类培训行为证据难以保存、涉及多个管理部门，存在“查处难”问题，需要明确查处的责任主体。第三，隐形变异学科类培训分散、无序，线索来源有限，存在“监管难”问题，需要明确有效监管的措施手段。

变相违规开展学科类培训问题的治理有什么举措？

对有关变相违规开展学科类培训行为的问题线索，教育部第一时间协调、督促有关地方开展核查，并及时上报核查和处理结果；要求各地对隐形变异培训行为，发现一起、查处一起、通报一起。

针对隐形变异违规培训问题，《通知》注重建立健全长效机制，提出了三项具体措施。一是建立辨别机制，着力解决“查处什么”的问题。规定地方可以成立专家委员会或指定专业机构，对隐形变异培训行为进行科学辨别。二是落实属地管理，着力解决“谁来查处”的问题。压实主体责任，按照“谁审批、谁负责”的原则，对学科类培训的隐形变异问题进行查处。对于证照不全的机构和个人，根据国务院《无证无照经营查处办法》和《民办教育促进法》的规定予以查处。对跨区域违规行为，由培训机构审批地、违规行为发生地相关部门共同查处。三是强化监管执法，着力解决“怎么查处”的问题。强调要压实管理责任，充分利用网格化综治体系开展巡查执法，畅通投诉举报渠道，加大执法力度，推进“互联网+监管”，探索信用惩戒等多种监管方式。

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