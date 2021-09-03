原标题：《开学第一课》点燃孩子的理想之灯

“看完《开学第一课》，我眼睛红了好几次。听到袁隆平爷爷、钟南山爷爷的故事，很感动，他们为祖国作出了伟大的贡献，我也要用知识改变未来，建设伟大的祖国！”9月1日晚8点，北京市第八中学亦庄分校初二（1）班学生郝梓杰和家人共上这堂课。由中宣部、中央党史和文献研究院、教育部、中央广播电视总台联合主办的《开学第一课》在央视综合频道（CCTV-1）、央视频同步播出。全国亿名学生共同走进了这一堂内容横跨百年历史、讲台穿越天地的“第一课”。

以“理想照亮未来”为主题，今年的开学第一课点燃了孩子们的理想之灯。“七一勋章”获得者、李大钊之孙李宏塔，“七一勋章”获得者张桂梅，东京奥运会女子10米步枪冠军杨倩等不同领域的先进工作者为孩子们开讲。

这一堂课沿着理想的篇章缓缓展开。从“理想是火，点燃革命热血”“理想是石，铺就奋斗征程”到“理想是路，开启幸福生活”“理想是光，照亮复兴之路”，讲台也从地球搬到了太空，连线中国空间站，与神舟十二号飞行任务乘组航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波“面对面”，跨越浩瀚的宇宙，让孩子们聆听来自太空的故事。

“他们是我们心中最闪亮的星。”北京市自忠小学四年级学生庞钦源说，“少年强则国强。作为新时代的少先队员，我深深地感到今天的幸福生活来之不易，我要刻苦学习知识，坚定理想信念，磨练坚强意志，锻炼强健体魄，长大后向这堂课里的老师们一样，为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。”

在北京师范大学文学院教授、博士生导师康震看来，2021年《开学第一课》回溯历史征程，立足中国实际，展望光明前景，彰显着中国共产党人的精神谱系，引导全国中小学生坚定理想信念、坚定奋斗意志、坚定恒心韧劲。节目中没有出现一个流量明星，而是通过榜样的力量，让主流价值和英雄模范成为时代的“顶流”，是一堂意义重大的党史教育课与思政理论课。

四川师范大学附属实验学校二年级（10）班学生宋子墨看到，14岁的都尔汉·拉齐尼讲述父亲为救落入冰窟的儿童，不幸离开了人世的事迹，“觉得很感动，她的爸爸为了救别人付出生命。”

北京史家胡同小学三年级学生荣珞言把“没有祖国的界碑，哪有我们的牛羊”这句话，记在了心里，“我们要学习英雄、坚持理想、好好学习，长大后守护祖国，把祖国建设得更加美丽！”

在《开学第一课》上，张桂梅的故事温暖人心。这位大山女孩的“校长妈妈”创办了云南丽江华坪女子高中，让上千名女孩走出了大山。“我相信她教育出来的每一个孩子都会感激她，会将这份爱永远传递下去，帮助更多的人。”北京第二实验小学白云路分校四年级（1）班学生张董说，“我要珍惜今天的幸福生活，好好学习，为国家建设和人民幸福贡献力量，让爱的火种永远传递下去！”

南京市第一中学教师兰青青也陪着同学们一起在网络上听课，“作为一名思想政治课教师，我深知‘立德树人，为国育才’是自己的使命与责任。在教书育人过程中我要坚持用坚定的信仰和真挚的情怀实现思想政治教育的价值引领；坚持用辩证唯物主义、历史唯物主义的思维和视野厚植学生的家国之爱。”

山西省原平市第一小学学生张忻媛记得3位航天员展示了中国空间站的“三室一厅”。让她惊讶的是，原来茶水会像水珠一样飘在眼前，当筷子夹起茶水时，“像吃了一个果冻，我看着都有一点馋，好想知道是什么味道。”在互动的环节，张忻媛听航天员说起之前都是在家陪着儿子看《开学第一课》，今年因任务缺席了，“我想到每一年我也是和妈妈一起看，如果爸爸妈妈不在，我一定很难受。航天员叔叔为了我们‘大家’，只能牺牲了自己的‘小家’。我由衷地敬佩他们，也为自己生在这样的国家骄傲。”

“理想的火焰，一经点燃就不会熄灭。百年峥嵘，一个个‘不可能’变成‘可能’，背后闪耀着的便是理想之光。”江西上饶市实验小学教师雷焱轩慨叹，“身为一名人民教师，要在漫长岁月中，于蚌壳中反复打磨自己，磨去往日的浮躁与热烈，不为成功，只为不负这不可重来的美好年华！”

“理想是火，理想是石，理想是路，理想是光。100年来，一代代共产党人怀着崇高理想，为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗。”北京第二实验小学五年级（7）班学生袁一丹说，“他们是我们少年儿童闪亮的榜样，是我们少年儿童未来的模样。”

中青报·中青网见习记者 杨洁 实习生 孙少卿

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