原标题：本市全面提升学校教育教学质量

“双减”专项治理要校内校外双向发力、线上线下同步治理、实现课后服务全覆盖、研究招考问题……8月27日上午，北京市教委召开全市基础教育校长大会,上万名中小学、幼儿园的书记、校长、园长、副书记、副校长、副园长分别在主会场和215个分会场参加了会议，聚焦“双减”落实。

市教委主任刘宇辉表示，提高政治站位，深刻认识“双减”工作的重大意义。要站在“国之大者”的高度，深刻认识这项工作的极端重要性，深入学习贯彻党中央关于“双减”的指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把推进“双减”和提高校内教育质量结合起来。坚持问题导向，切实把减负提质落到实处。着力规范教育教学秩序，坚决刹住“抢跑”学习之风，回归教育规律。着力提高教学质量，用好新技术手段，加强教研工作。着力丰富课后服务供给，全覆盖开展课后服务，加强校内课业辅导。着力推进校长、教师交流轮岗。他还表示，做新时代的好书记、好校长。始终把讲政治放在首位，自觉在思想上、行动上同党中央保持高度一致。不断涵养教书育人的情怀，办好每一所学校，关爱每一个老师，教好每一个孩子。

刘宇辉强调，“双减”看似是具体问题，实则关系到基础教育的方方面面、里里外外、上上下下，必将撬动并促进基础教育的深刻变革。“双减”真正考验的是校内，真正考验的是校长、教师。

据了解，今年以来，北京市率先在全国启动“双减”专项治理行动，明确“治乱、减负、防风险；改革、转型、促提升”的工作主线，校内校外双向发力、线上线下同步治理、教育内外齐抓共管，取得阶段性成效。目前市教委正在按照市委教育工作领导小组会议精神，创新推进“改革、转型、促提升”，深入研究考试招生问题，不断提高课后服务质量，健全完善校长、教师交流轮岗方案，多措并举、综合施策、立体发力，“组合拳”式促进校内教育高质量发展。

会议对“双减”以及新学期有关重点工作进行部署。首先要充分发挥学校育人主阵地作用，全面提升教育教学质量。规范教育教学秩序，提高课堂教学质量，提高义务教育课后服务质量，做好幼儿园规范办园，加快推进普通高中多样化特色发展。同时，全面深化基础教育综合改革，深化义务教育校长、教师交流，推进互联网+基础教育。

“让每个孩子都发展，让每个孩子都健康成长是立德树人的最根本要旨。”在现场参加会议的丰台五小校长李磊表示，通过会议深刻领会和理解“双减”政策，新学期学校将付出实际行动。她提到，从8月初，学校就开始着手提高教学质量，在新学期中力求提高每一节课的教学质量。“老师们开展了说课、备课、集团的教研等准备。未来，学校还将进一步改进教研交流的方法。”李磊表示，在丰富课后服务方面，学校已有初步想法，在课后服务的答疑辅导方面将不仅满足学生的需要，还将增加一些学生学习方法指导、心理辅导等内容。“我们还将和干部、教师们一起探讨老师弹性的工作的问题。”李磊说。北京13中学的校长吕彤也表示，“新学期学校首先要提高教育教学水平，这是教育的根本，并进一步提高作业管理的水平。”

“组织全市上万名书记、校长、园长参加此次会议，正是想通过这种形式，进一步统一思想，明确要求，更加坚定有序地做好教育系统和学校自身的工作，确保‘双减’取得突破性成效，真正实现学生的全面发展、健康成长。”刘宇辉说。

此外，会议还强调，全面做好秋季开学各项工作。新学期要落实校园疫情防控措施，做好新学期疫情教育教学准备，抓好校园安全工作。（记者 武文娟）

(责编：熊旭、吴楠)