原标题：这个暑期有点“暖”：天津大学“治愈系团队”的别样“心旅”

新华社天津8月20日电 题：这个暑期有点“暖”：天津大学“治愈系团队”的别样“心旅”

新华社记者刘惟真、栗雅婷

虽值暑期，但大学校园内的学习科研工作却并未停歇。在天津大学青年湖畔，一群“治愈系”志愿者坚守在天津大学心理健康教育中心，用不间断的服务与奉献为校园带来温暖和阳光。

对于不少学生而言，暑期是科研攻关、自习备考的重要时期，一些学生容易因压力而产生心理波动。为了满足暑假期间学生对于心理服务的需求，天津大学心理健康教育中心组建起了一支经验丰富的队伍，为在校学生提供心理援助服务。

“除了三十余位专兼职心理咨询师，我们这支年轻的队伍中还有十余位学生志愿者。”天津大学心理健康教育中心教师赵宏祥说，“在他们的帮助下，暑期学业压力较大、有咨询需求的同学们能够第一时间向心理咨询师们求助。”

24岁的陈静宜是团队中的一员，也是天津大学应用心理学专业的一名硕士生。入学后，她便加入了心理援助志愿者的队伍，在团队中负责沟通统筹等工作。这个暑假，她有大半时间是在学校度过的，除了前往图书馆、自习室，她最喜欢待在心理健康教育中心里。

与她一同工作的还有即将升入大四的李奕馨，大一就加入志愿者队伍的她如今已成长为团队中最可靠的助手之一。“我在校学习的是教育学专业，但一直对心理学很感兴趣，也希望能尽力为遇到难题的同学们做些事情。”李奕馨说。

李奕馨与陈静宜所在的预约组是求助者进入心理辅导环节前的“第一扇门”。了解求助者的个人意愿和咨询需求、帮助他们匹配合适的心理咨询师、安排时间与咨询方式……每一步，志愿者们都既耐心又细心。“我们就是求助者与心理咨询师之间的那座桥梁。”李奕馨说。

这个假期，李奕馨正在准备参加研究生考试，对于周围备战考研的同学的焦虑与压力更加感同身受。“有的同学来咨询时心事重重，但结束咨询的时候，我能感受到他们的情绪得到了释放，心情十分放松。咨询室的这扇门好像有魔力一样。”她笑着说，“每天在这里见证一个个‘奇迹’的同时，我觉得自己也被‘治愈’了，不仅对心理学的意义有了更深刻的理解，也坚定了自己考取心理学研究生的决心。”

除了针对在校学生的心理援助服务，今年暑期，这支团队还第一时间行动起来，为河南等发生洪涝灾害的地区的求助者开通了免费心理咨询热线。

“志愿者们虽然年轻，但很多都参与过疫情初期团队开展的心理援助志愿服务工作，积累了一定的经验，工作起来热情高涨、认真负责，对团队布置的工作、需要反馈的事项反应速度很快，我们感受到了青年的朝气和活力，也为身边有这样一群有志于从事心理事业的年轻人而感到高兴。”天津大学心理健康教育中心教师谭婷婷说。

这段边学习、边从事志愿服务的假期经历对志愿者们而言意义非凡。“通过团队中老师们的培训和帮助，我不仅学到了很多心理学专业的知识，也结识了很多志同道合的朋友，收获良多。”陈静宜说，每当看到求助者在团队的帮助下走出心理困境，她心中都充满成就感，这也帮她树立起了自己未来的职业发展目标。

“心理健康是健康的重要组成部分，需要从业者共同守护。未来我希望成为一名心理咨询师，用自己的力量让更多求助者走出阴霾。”陈静宜说。

(责编：郝孟佳、熊旭)