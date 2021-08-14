人民网北京8月14日电 （记者孙竞）近日，一条由北大学子制作的毕业视频在网络上引发关注。在这个名为《跨越时空的北大同学录》视频中，北京大学艺术学院2021届硕士毕业生郎佳子彧为蔡元培、朱自清、冼星海、邓稼先、屠呦呦、钟南山六位杰出北大人制作了生动的面人形象，与前辈们展开了一场跨越时空的思考与对话。

“这些伟大的前辈们不仅具有很高的名望，也是真正影响过或正在影响我们国家的、造福人民的国之栋梁。或许我们很难成为像前辈们这样优秀的人，但可以一直努力向他们靠近。”郎佳子彧说。

这位95后北大学子，还有一个独特的身份——他是国家级非物质文化遗产“面人郎”第三代传人，是“面塑”这“独门绝技”的传承者。

郎佳子彧的爷爷是北京“面人郎”的创始人，他的父亲继承了娴熟的手工技术，并为这项手艺注入了更多艺术元素。出生在“面人世家”，郎佳子彧从小就与家中七八百件面人作品为伴。

幼时郎佳子彧随父亲学习制作面人 北京大学供图

自三岁起，郎佳子彧就经常看父亲用双手捏出世间百态。五岁时，他正式开始跟随父亲学习这门手艺。郎佳子彧在15岁时创作出了轰动一时的奥运福娃面塑，并在16岁时被北京民间艺术家协会破格吸收为准会员。

郎佳子彧认为，很多人下意识地觉得年轻等同于资历浅，但技术的好坏不应当与年纪联系起来，年轻人也可以很好地传承传统文化与技艺。

郎佳子彧创作的抗疫主题作品 北京大学供图

在北大学习期间，郎佳子彧曾向彭锋院长提出疑惑：“在像面人这样的传统手工艺术中，很少看到前辈们有所谓的创新或突破，那这样的传统艺术还属于艺术范畴吗？”彭院长直接回答：“当然算了！如果没有人一直做这些传统的东西，那拿什么给你来创新来突破？”

这一回答让郎佳子彧茅塞顿开。他终于明白，“旧”即是“新”，正因为有创新，才使得传统经久不衰，二者永远是相得益彰、相辅相成的。

随着对面人技术的深入了解，他开始越发关注和思考这门手艺的传承问题。在研究生阶段，郎佳子彧开始创业，除了创作自己的作品，还通过各种自媒体平台和一些线下活动尽力地推广面人工艺。他推出了与面人的相关文创及DIY材料包，搭配视频教程，让更多人在家中即可体验面人制作；举办线下教学课程，让更多人更直观地接触、了解面人。

“我很早就知道让一门传统手工艺‘完全复兴’这件事，自己可能一辈子都干不成，但我至少能为它做点什么——让坚守的东西被更多人接纳和喜爱，即使任重道远，我也仍然充满希望。” 郎佳子彧说。

谈到近期的创作计划，郎佳子彧表示想制作一组“新三十六行”的面人组合——老“三十六行”中的很多职业已经慢慢消逝了，而现在又诞生了许多新职业，比如快递小哥、电商主播、职业剥虾师、酒店试睡员等。郎佳子彧想将这些特别的职业做成面人，以此来纪念和反映这个时代的特点。

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