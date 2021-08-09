为学习宣传党史知识，引导帮助广大青年学生上好与现实相结合的“大思政课”，在社会课堂中受教育、长才干、作贡献，在实践中学党史、强信念、跟党走，以实际行动献礼建党百年及建校百年，2021年暑假期间，河北大学工商学院组织开展一系列党史学习教育和宣讲活动。

建党百年之际，河北大学工商学院组织同学们通过党史学习教育官网，在“红色展馆”中到全国各地革命纪念馆进行“云参观”，从“影像纪实”中观看文献片、记录片，跟着党史专家学习党史理论知识，通过阅读丰富的学习资料，同学们将中国共产党百年征程入脑入心。此外，各班团支部通过人民网客户端“人民网+”，组建学习团队，全院2100多名同学参与党史知识问答，在学习中加深对党史的认识，为党史宣讲活动的开展储备知识，打好基础。

暑假期间，结合河北省大中专学生暑期“三下乡”社会实践活动，组织“社会实践小分队”与“返家乡学生”进行党史学习宣讲。社会实践小分队通过党史课堂、红色故事、游戏互动、村民拜访等形式，广泛宣讲党的光辉历史，引导广大学生、群众凝聚共识、坚定信念，把学习成果转化为实际行动；学生个人返乡后，开展“探访家乡、传承文化”主题活动，走进当地红色教育基地，创作家乡红色文化作品，反映家乡美好生活，表达爱党爱国的情感。

同学们纷纷表示，在学习党的光辉历史中汲取了奋进力量，在实践中增强了成才报国的使命感和服务社会的责任感，更加明白了新时代中国青年身上的使命和担当，要以青春之行献礼建党百年，在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。（王建慧）



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