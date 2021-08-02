原标题：大手牵小手 雏鸟伴飞翔

北京师范大学铎风实践队将“雏鸟伴飞”关爱计划中募集的童书带往四川省凉山彝族自治州喜德县晨光小学。图为同学们在图书室外看书。北京师范大学供图

南京理工大学常青藤支教队二队将“雏鸟伴飞”关爱计划中募集的童书带到贵州省遵义市正安县流渡镇白石小学。图为孩子们在图书室外。南京理工大学供图

安徽师范大学新闻与传播学院学生赴安徽省霍山县进行传媒素养普及培训。安徽师范大学新闻与传播学院供图

北京师范大学法育武乡普法支教队在设于山西省长治市武乡县五一小学的“雏鸟伴飞”爱心图书馆摆放书籍。北京师范大学供图

南京理工大学常青藤支教队一队在贵州省铜仁市思南县杨家坳乡小丰溪小学的“雏鸟伴飞”爱心图书馆整理书籍。南京理工大学供图

北京师范大学武乡惟勤普法支教队成员在山西省长治市武乡县太行上电希望小学举办图书捐赠仪式。北京师范大学供图

南京理工大学常青藤支教队三队成员在贵州省遵义市正安县流渡镇村台小学带孩子们做游戏。南京理工大学供图

从今年4月起，由中国青年报社、中青校媒携手美赞臣营养品（中国）有限公司发起的“雏鸟伴飞”关爱计划为全国各地的100所幼儿园募集童书4万册。暑期来临，北京师范大学、南京理工大学和安徽师范大学的7支支教团队，将这些童书带往支教地，布置“雏鸟伴飞”爱心图书馆，安排阅读课，将书的陪伴送往乡村孩子身边。

(责编：温璐、郝孟佳)