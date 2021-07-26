人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

整治网络“饭圈”乱象等 7类网上危害未成年人问题

2021年07月26日08:23 | 来源：科技日报
小字号
原标题：整治网络“饭圈”乱象等 7类网上危害未成年人问题

　　新华社讯 （记者王思北）记者7月21日从中央网信办获悉，为营造未成年人良好上网环境，有效解决网络生态突出问题，中央网信办即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，聚焦解决7类网上危害未成年人身心健康的突出问题。

　　中央网信办有关负责人表示，7类突出问题包括：直播、短视频平台涉未成年人问题；未成年人在线教育平台问题；儿童不良动漫动画作品问题；论坛社区、群圈等环节危害未成年人问题；网络“饭圈”乱象问题；不良社交行为和不良文化问题；以及防沉迷系统和“青少年模式”效能发挥不足问题。

　　其中，针对直播、短视频平台涉未成年人问题，严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频。此外，还将深入整治诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜、互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评等“饭圈”乱象行为。

　　记者了解到，近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。

　　中央网信办有关负责人指出，专项行动期间，将进一步加大对违法违规行为的处置处罚力度，对于侵害未成年人合法权益的问题保持“零容忍”态度，坚持露头就打、从严从重，大力整治网上危害未成年人身心健康问题乱象。各网站平台要积极履行主体责任，主动发声、深入自查、堵塞漏洞，确保专项行动取得实效，切实为未成年人营造文明、健康、向上的网络环境。

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部