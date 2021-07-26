原标题：整治网络“饭圈”乱象等 7类网上危害未成年人问题

新华社讯 （记者王思北）记者7月21日从中央网信办获悉，为营造未成年人良好上网环境，有效解决网络生态突出问题，中央网信办即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，聚焦解决7类网上危害未成年人身心健康的突出问题。

中央网信办有关负责人表示，7类突出问题包括：直播、短视频平台涉未成年人问题；未成年人在线教育平台问题；儿童不良动漫动画作品问题；论坛社区、群圈等环节危害未成年人问题；网络“饭圈”乱象问题；不良社交行为和不良文化问题；以及防沉迷系统和“青少年模式”效能发挥不足问题。

其中，针对直播、短视频平台涉未成年人问题，严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频。此外，还将深入整治诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜、互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评等“饭圈”乱象行为。

记者了解到，近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。

中央网信办有关负责人指出，专项行动期间，将进一步加大对违法违规行为的处置处罚力度，对于侵害未成年人合法权益的问题保持“零容忍”态度，坚持露头就打、从严从重，大力整治网上危害未成年人身心健康问题乱象。各网站平台要积极履行主体责任，主动发声、深入自查、堵塞漏洞，确保专项行动取得实效，切实为未成年人营造文明、健康、向上的网络环境。

(责编：郝孟佳、李依环)