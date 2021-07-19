原标题：每班配两名教师 活动多样任选择

赵登禹学校小学部为托管学生特制“接送证”

布置教室、制作“接送证”、准备暑期托管服务记录……北京市学生暑期托管服务今天正式启动。昨天，北京青年报记者从多所首期托管服务校了解到，各项准备工作业已就绪。根据安排，全市确有需求的小学一年级至五年级学生可参与托管，托管时间从今起持续至8月20日，分两期，每期12天。

师资如何安排？

每班两名教师看护

昨天下午1点半，北青报记者来到赵登禹学校小学部，学校已在教学楼一楼准备了两间教室，作为托管学生自主学习的场所。“我们学校作为暑期托管校，有50余名学生明天将到校参与托管，他们来自附近的十多所学校。”赵登禹学校小学部校长杨华介绍，目前，学校已将50多名学生分成两个班进行托管，每班每天安排两位老师全程看护学生。

除了老师，学校的干部也将轮流值班，校医、保安等工作人员将全天值守，全校预计有50余名老师参与暑期托管，占到小学部教师的半数以上。“老师每天都需要做好托管晨午检记录表、暑期托管服务记录、教室消毒通风记录、学生在校情况统计等。”杨华说。

北青报记者从多所学校了解到，这样的教师数量安排成为了“标配”。“在自愿的基础上，选择了12个老师，都是区级以上骨干教师和党员，12位老师分成6组，两人一组，每组看护两天。”顺义后沙峪中心小学校长刘春波说，在教师的选择上，学校侧重选择班主任、英语学科老师，学生如果在自主学习过程中有疑问，可以答疑解惑。

顺义石园小学也是暑期托管服务校之一，共有来自石园小学、河南村小学、港馨小学和仓上小学四所小学的51名学生参与托管。学校成立了以四所学校校长为组长的工作领导小组，并由各校区专门负责该工作的中层干部配合执行托管。“托管的学生来自不同小学，本校的老师对其他学校的学生了解不透彻，建立这样的机制，遇到问题可以及时进行有效沟通。”石园教育集团校长李冬红介绍，虽然托管学校只有一所，但实际上这项工作是由四所学校共同完成。

托管如何服务？

特色活动丰富多样

根据北京市教委要求，暑期托管服务以看护为主，内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不允许组织学科培训和集体授课。北青报记者从部分托管校了解到，在严格执行市教委要求的基础上，学校也将各自特色融入其中。

后沙峪中心小学除了安排同学们自主学习，还将组织体育锻炼、阅读、观看红色电影和制作手抄报等活动，每天按照上下午各四节“课”的方式进行托管。

“我们给每个同学准备了一根跳绳、一个毽子和板羽球，供同学们体育锻炼使用。”刘春波介绍，如果遇到雨天，或者天气特别炎热，学校还会开放教工活动室，让同学们进行身体素质锻炼。

石园小学作为全国写字教育特色学校，在此次托管中，同学们自主学习后，学校还会鼓励大家练习硬笔书法；首经贸附小则为学生们准备了拓展活动和游戏，包括昆虫兴趣启蒙、音乐欣赏、英语歌曲以及各种棋类游戏等，并给学生选取适合观看的爱国主义影片；赵登禹学校小学部在午饭后增加了两小时的午休时间，“学生在假期里休息好非常重要，我们已经提前告知家长，学生每天来学校带一个小抱枕，为午休做准备。”

安全如何保证？

家长凭“接送证”接学生

“安全”是暑期托管服务过程中的重中之重，市教委要求，暑期托管要实行校园全封闭管理，严格落实疫情防控各项要求。北青报记者到多所学校采访了解到，各暑期托管服务校都在安全上下足功夫。

赵登禹学校小学部在学生托管前，已经对学生的健康状况、饮食禁忌等方面做了详细调查。学校还建立了家长群，随时与家长沟通学生情况。此外，学校还特制了“接送证”，每天下午托管结束后，所有家长凭“接送证”接学生回家。“学生们来自十几个不同的学校，老师对于学生家长不太熟悉，所以必须做到见证放学。”杨华强调，在安全上必须做到万无一失。

进校门测温、每天要进行晨午检、每天学生结束托管后对教室消毒……在疫情防控方面，各暑期托管校也非常严格。“学校为每个教室配备了手部消毒液，还为学生准备了备用口罩。”刘春波说。

赵登禹学校小学部还在教室中准备了紫外线消毒灯，如果学生出现发热、呕吐等情况，在校医处理后将对教室进行紫外线消毒。

服务

午餐收费20元至30元不等

暑期托管服务期间，学生午餐怎么吃？标准如何？怎么收费？北青报记者从本市多所托管学校了解到，托管期间，学生的午餐标准不低于平时上课时的午餐标准，有的学校餐标甚至还略高一些。午餐收费一般在20元至30元不等。

“我们使用的是长期给学校送餐的配餐公司，学生们的用餐标准跟正常在校上课时一样，四个菜，其中两个荤菜、一个半荤菜和一个素菜，主食则有米饭、小馒头等等。此外，还会给学生们配酸奶或者水果。”顺义后沙峪小学校长刘春波介绍，暑期托管午餐，根据低、中、高三个年龄段学生收费分别为20元至22元。（记者 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)