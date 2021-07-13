人民网北京7月13日电 （记者孙竞）教育部今天下午召开新闻发布会，介绍义务教育课后服务、暑期托管工作有关情况。教育部基础教育司司长吕玉刚回应称，近期部分媒体报道的“要取消教师寒暑假”的说法是没有依据的，关于“暑期托管变成第三学期”的说法也是不符合实际的。

“要取消教师寒暑假”的说法没有依据

吕玉刚指出，《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》）明确了暑期托管服务应遵循学校主动、社会参与、教师志愿、学生自愿、公益普惠等基本要求。要引导教师志愿参与暑期托管服务，但不得强制。对志愿参与的教师应给予适当补助，并将志愿服务表现作为评优评先的重要参考。

根据《通知》，要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，依法保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。

“近期有的媒体讲‘要取消教师寒暑假’的说法是没有依据的。教师还是有寒暑假的。”吕玉刚特别强调。

“暑期托管变成第三学期”的说法不符合实际

吕玉刚介绍，暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加，不得强制要求学生参加。

根据《通知》，托管服务应以看护为主，确保学生能够得到充分休息。学校要开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，但不得组织集体补课、讲授新课。还要积极拓宽资源渠道，充分利用当地红色教育基地、博物馆等社会教育资源，积极吸纳大学生志愿者、社会专业人士等参与学校托管服务，使学生更好地利用暑期参与社会实践活动。

“近期有的媒体关于‘暑期托管变成第三学期’的说法是不符合实际的。”吕玉刚说。

课后服务将实现义务教育学校全覆盖 推行“5+2”模式

吕玉刚介绍，截至5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，6496.3万学生、465.6万教师参与了课后服务。其中，城区学校覆盖率为75.8%，学生参与率为55.4%，教师参与率为62%，部分大城市课后服务学校覆盖率超过90%，课后服务工作取得重要进展。

“确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。”吕玉刚说。

教育部要求，推行课后服务“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接。对家长接孩子还有困难的学生，应提供延时托管服务。

学校要结合办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目。一方面，应指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间；另一方面，应开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，最大努力满足学生的不同需求。但不得利用课后服务时间讲新课。

支持探索对承担课后服务的教师实行弹性上下班

根据教育部要求，课后服务一般由本校教师承担，也可聘任退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者参与。同时，充分利用好少年宫、青少年活动中心等社会资源。

开展课后服务如何避免给教师增加过重工作负担？吕玉刚在回答人民网记者提问时表示，在推进课后服务工作中，既要调动和发挥好教师在课后服务当中的主人翁、责任感，也要关心教师，帮助教师解决一些后顾之忧。从政府的角度来讲，一定要按照国家对中小学的编制标准，把教师编制核定到位，保障教师的配备。此外，教育部支持探索对承担课后服务的教师实行弹性上下班制度。

“当天没有课后服务工作的老师，早上可以早来一会儿。当天承担课后服务的，早上可以适当晚来。要科学编排学校的工作，不增加教师过重的负担。” 吕玉刚说。

吕玉刚还建议，既要发挥学校教师的作用，也可以从社会上聘用一些有资质、有爱心的专业人士，与学校教师共同承担课后服务，相应地减轻老师的工作负担。

(责编：王欲然、秦华)