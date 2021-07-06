人民网北京7月6日电 近日，西北大学举行2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式。校长郭立宏发表了题为《不负青春韶华，勇做新征程中的奋斗者》的演讲，勉励各位毕业生既要仰望星空，也要脚踏实地，坚持追逐梦想，敢于担起时代重任。

“在人生道路上，一旦下定决心做一件事情，就要果敢地开始，一步一个脚印，自始至终地坚持下去。应景的只能是应付，浮躁的只能是肤浅，只有潜心才能潜深，才能探究深邃的真理，登上光辉的顶点，到达成功的彼岸。”郭立宏说。

西北大学校长郭立宏在毕业典礼上发表讲话（学校供图）

郭立宏校长在题为《不负青春韶华，勇做新征程中的奋斗者》中的演讲内容节选如下（有删减）——

大学是生命中最美最真的时光。几年来，同学们在这所世纪学府共同学习生活，汲取知识智慧，绽放青春美好，构成了一副立体的、鲜活的西大图景。

我们忘不了一起享受学校发展带来的喜悦。全校师生奋发有为、砥砺前行，学校荣获“全国首届文明校园”称号，入选“世界一流学科”建设高校，2位教师入选中科院院士......同学们相继用上了学生活动中心、西食堂、综合训练馆、体育馆等设施，参与和见证了学校面貌的焕然一新。

我们忘不了一起经历重要历史节点的荣光。在改革开放40周年、五四运动100周年、新中国成立70周年、中国共产党建党100周年等重要历史节点，我们亲身经历、感受到浩浩荡荡的时代发展潮流。在全民投身的疫情防控总体战、阻击战当中，我们切身体会到中国制度的强大优势和人性的耀眼光辉。

我们忘不了共同在校园书写温馨励志的故事。同学们为一个问题争得面红耳赤的场景，为一个数据通宵达旦守在实验室的时光，为一场学科竞赛集中攻关的画面，还有运动场上的飒爽英姿、咫尺舞台上的人生演绎、社会实践上的挥斥方遒，都已成为了我们共同的温馨回忆。地质学专业全班29名同学中有26名保研或考研成功，生命科学学院5个宿舍的19名女生保研或考研至“双一流”高校。以谷文书、陈丽丽、孙国栋、林奕皓、刘郑宁、曹宏晨、周显、杨博文、董志伟等为代表的一大批优秀毕业生，在学科竞赛、社会实践、公益活动等方面取得了优异的成绩，彰显了西大学子矢志奋斗、砥砺前行的优秀品质，成就了更好的自己。

同学们，毕业，既是经历，也是成果；既是告别，也是开始；既是总结，也是展望。毕业，意味着从稚嫩走向成熟，从懵懂变得明理，预示着有了独立解决问题、勇敢面对一切的底气和能力。毕业，是学校送给每一位学生的珍贵礼物，是学生送给每一位家长的珍贵礼物，是我们共同送给社会的珍贵礼物。

这件礼物拥有着厚重的底色。这个底色就是社会主义大学的红色基因，就是你们身上早已烙下的“公诚勤朴”印记，血脉中喷张着的“艰苦创业，自强不息”的西大精神。这个底色厚重而不张扬，内敛而不外露，代表着西北大学独特的精神标识。

这件礼物彰显着鲜亮的品质。这种品质就是你们在西大浸染成的深厚的文化素养、健全的人格、博爱的胸怀、创新的能力，以及“发扬民族精神、融合世界思想”的抱负，彰显着西北大学独特的品格魅力。

这件礼物承载着崇高的使命。这项使命就是做最好的自己，推进人类文明进步、服务国家和区域建设，把个人成长深度融入到时代发展的历史洪流当中，展现着西北大学高度的使命自觉。

同学们，我们已经踏上了实现第二个百年奋斗目标的伟大征程。请相信，这个时代会越来越好，我们的前景会越来越光明。面对世界百年未有之大变局，面对各领域竞争态势的持续加剧，面对信息化时代蜂拥而至的、喧嚣的话语交锋，我们要有一定的认知力、判断力、审视力、反思力，要以更加从容的姿态平视世界，以更加理性的视角观察世界，以更加积极的态度改造世界，做新时代新征程中的奋斗者。这里，我提三点期望。

有梦想就去追逐，做仰望星空的人。著名哲学家黑格尔说过：“一个民族有一群仰望星空的人，他们才有希望。”仰望星空，就是执着地坚守远大理想，不懈地追求真理，敢于有梦、勇于追梦。你们即将走向社会、走向更高的求学阶段，未来必然要面对生涯规划、结婚生子、社会交往等诸多个人发展问题，也必然会感受到人生挫折与困难对雄心与梦想的消磨。大家要直面现实与理想的差距，始终保持内心的明净，始终保持积极的人生态度，延续在校期间的激情，永远坚守出发时的信仰与初心。

有行动就要坚持，做脚踏实地的人。脚踏实地是成长路上最大的财富和智慧，再大的理想与抱负，都只能点滴积累、步步靠近。前不久，以我校优秀校友、著名作家柳青为原型的同名电影，真实再现了青年作家柳青深入农村、扎根人民，书写出一段艰苦卓绝的社会主义创业史的经历。柳青曾说：“要想塑造英雄，就先塑造自己”。他用自己的一生，为脚踏实地、知行合一做了最好的注解。同学们，在人生道路上，一旦下定决心做一件事情，就要果敢地开始，一步一个脚印，自始至终地坚持下去。应景的只能是应付，浮躁的只能是肤浅，只有潜心才能潜深，才能探究深邃的真理，登上光辉的顶点，到达成功的彼岸。

有责任就得担当，做可堪重任的人。思想家梁启超在《呵旁观者文》一文中讲到：“人生于天地之间，各有责任。知责任者，大丈夫之始也；行责任者，大丈夫之终也。”在人生的不同阶段，我们扮演不同的角色，也承担着不同的责任。大家要对自己负责，要对岗位和工作负责，要对家庭负责，要对国家和民族负责。要始终紧贴时代脉搏、紧跟时代步伐，以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。

同学们，未来属于青年，希望寄予青年。带着学校给予的独特而珍贵的礼物，勇敢地前行吧，让青春在奋斗中更加亮丽、更加昂扬。祝你们一帆风顺，一生幸福，期待你们常回家看看！

(责编：张怡飒（实习生）、秦华)