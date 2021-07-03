人民网北京7月3日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部、国家发展改革委、财政部日前发布《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，鼓励各地建设九年一贯制学校。

《意见》要求，要持续改善农村基本办学条件，因地制宜加强农村学校教室、宿舍、食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，推动清洁取暖进校园和卫生厕所改造。

针对农村寄宿制学校，《意见》指出，要改善学校寄宿条件，重点满足偏远地区学生和留守儿童的寄宿需求，根据需要建设心理咨询室、图书室等功能教室。支持乡村学校因地制宜开好音体美等课程，保障教育教学需要。

《意见》要求，有序扩大城镇学位供给，根据义务教育事业发展需求和财力状况，优化完善区域内义务教育基本办学条件标准，新建、改扩建必要的义务教育学校，满足城镇学生入学需求，避免产生新的大班额现象。

“鼓励各地建设九年一贯制学校。在拓展办学空间有困难的中心城区，积极探索校舍综合利用模式，提高学校空间利用效率。”《意见》强调。

在提升学校办学能力方面，《意见》表示，支持学校网络设施设备以及专递课堂、名师课堂和名校网络课堂建设，更加注重支持提高农村义务教育教师教学水平，推动线上教学开展，促进优质教育资源开放共享，加快缩小城乡差距。

此外，各地要根据德智体美劳五育并举的要求，配齐所需必要设施设备，特别要建设好必要的体育、美育场地和劳动教育场所，不断提升教育设施和资源利用效率，推动校园文化建设，促进学生德智体美劳全面发展。

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