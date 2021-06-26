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北科大等57所高校开展“师生党员打卡红色地标”活动

2021年06月26日15:51 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。（北京科技大学供图）

人民网北京6月26日电 新文化运动纪念馆、宋庆龄同志故居、鲁迅博物馆、天安门广场人民英雄纪念碑……日前，北京科技大学材料科学与工程2019级党支部的33名党员分为4组，对北京市内的36个红色地标进行了逐一打卡。在这些红色地标处，他们开展党史宣讲、路人采访及寻找关键字等活动，并通过行走100万步的方式来庆祝建党100周年。

据介绍，这是由北京科技大学、山西财经大学、江西师范大学、兰州大学、内蒙古农业大学职业技术学院、广州医科大学、西南科技大学、山东科技大学、吉林师范大学等9所高校发起的“誓词嘹亮 我心向党——全国百个党支部千名师生党员打卡红色地标”活动。活动历时近2个月，吸引了全国57所高校百个党支部的千名师生党员参与。院校所在地区涵盖了23个省、自治区及直辖市。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”当铮铮誓词在耳边响起，每一次都仿佛再现一幕幕令人心潮澎湃的画面。各高校党支部党员通过重温入党誓词，让铿锵有力的宣誓声响彻祖国大地，共同汇聚起矢志不渝跟党走的磅礴力量。

(责编：李依环、秦华)

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