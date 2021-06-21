原标题：张桂梅：大山深处的“燃灯校长”

张桂梅和学生们在一起。 新华社记者 陈欣波摄

【奋斗百年路 启航新征程·数风流人物】

不久前，云南丽江华坪女子高级中学150名高三学生在校长张桂梅的陪伴下，奔赴今年的高考考场。

就这样，张桂梅又送走了一届毕业生。

张桂梅出生于1957年，1975年参加三线建设从黑龙江支边到云南，先后在大理喜洲一中、华坪县中心中学等学校任教，现任云南丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长，华坪县儿童福利院（华坪儿童之家）院长。

扎根边疆教育一线多年，张桂梅曾目睹许多女孩因家庭贫困或性别歧视辍学，心底萌生了创办一所免费女子高中的梦想。2008年，在党和政府以及社会各界帮助下，张桂梅推动创建了全国第一所免费女子高中——云南丽江华坪女子高中。

从担任华坪女高校长以来，张桂梅十几年如一日，把所有精力都投在了学生身上。13年来，华坪女高已有1800多名学生考入大学。张桂梅用爱心和智慧点亮了万千大山女孩的人生梦想，被学生们亲切地称为“张妈妈”。

每年的寒暑假，对许多师生来说是难得的休闲时光，可张桂梅却几乎从不休息。利用寒暑假到学生家家访，是张桂梅一直坚持的习惯。她说，华坪女高的学生大多来自山区农村，家庭条件普遍较差，“高三是高考冲刺最要紧的时候，我要到学生家去，帮助学生家庭解决困难，让她们没有后顾之忧”。

华坪女高成立以来，张桂梅累计到1500多名学生家进行家访，足迹遍布丽江市一区四县。

今年寒假期间，兼任华坪县儿童福利院院长的张桂梅，大年三十和正月初一陪着福利院的20多名孤儿一起过春节，其余时间全部用来家访。冬日的丽江山区，山高路远、天寒地冻，她走访了丽江市华坪县、宁蒗县、永胜县山区的104个学生家庭。

在家访过程中，张桂梅发现有3名学生的父母受疫情影响，在外地打工不能回家过年，就把这3名学生接到福利院和她一起过年。

年过六旬的张桂梅身患多种疾病，每天要大把大把吃药，手指、胳膊、颈背上贴满了止痛膏药。让她感到欣慰的是，越来越多的年轻人正在接过她手中的接力棒，学生们学会了感恩与奉献，有的学生大学毕业后拿出第一份工资捐助母校，资助山区的孩子读书；有的学生回到华坪女高任教……

周云丽是华坪女高第一届毕业生，当时家庭十分困难，她最大的愿望是“走出大山赚大钱”，但在华坪女高的学习时光改变了她的想法。2015年大学毕业后，周云丽考取了宁蒗县城的中学教师岗位，但听说华坪女高缺数学老师后，她毫不犹豫放弃了县城工作、放弃了正式编制，来到女高做代课老师，后来才转正。

“在华坪女高3年，我们学到的不仅是知识，还有张老师无私奉献的精神。”华坪女高学生黎荔说，“我要以张老师为榜样，一点一滴为身边人付出，为社会付出。”

（新华社昆明6月20日电 记者庞明广、周磊、宋晨）

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