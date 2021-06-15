教育部成立校外教育培训监管司
2021年06月15日21:50 | 来源：人民网-教育频道
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截图来源：教育部网站
人民网北京6月15日电 （记者孙竞）今天，教育部宣布成立校外教育培训监管司。
记者了解到，校外教育培训监管司主要职责是：承担面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策。会同有关方面拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法。指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动。及时反映和处理校外教育培训重大问题。
(责编：李依环、熊旭)
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