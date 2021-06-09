全国多地高考结束 多省份查分时间表陆续出炉
2021年06月09日18:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月9日电 今日，全国多地高考已结束，阅卷工作陆续启动。北京、天津、山东、海南等省份的考生也将于明日结束考试。目前，已有多个省份公布了查分时间及方式，人民网教育频道对多地查分时间及方式进行梳理，为广大考生提供参考。
|地区
|查分时间
|查分地址
|江西
|6月23日
|江西教育网等
|河南
|6月25日零时
|河南省教育厅网站等
|广西
|预计6月23日
|广西招生考试院官网等
|广东
|6月26日前
|广东教育考试院官微等
|吉林
|6月24日左右
|吉林省教育考试院
|山东
|6月27日前
|山东省教育招生考试院
|内蒙古
|6月23日
|内蒙古招生考试信息网
|湖南
|6月25日左右
|湖南招生考试信息网
|四川
|6月23日
|四川省教育考试院网站等
|陕西
|6月24日
|陕西招生考试信息网等
|甘肃
|6月23日
|甘肃省教育考试院网站
(责编：温璐、李依环)
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