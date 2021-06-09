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全国多地高考结束 多省份查分时间表陆续出炉

2021年06月09日18:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月9日电 今日，全国多地高考已结束，阅卷工作陆续启动。北京、天津、山东、海南等省份的考生也将于明日结束考试。目前，已有多个省份公布了查分时间及方式，人民网教育频道对多地查分时间及方式进行梳理，为广大考生提供参考。 

 

地区 查分时间 查分地址
江西 6月23日 江西教育网等
河南 6月25日零时 河南省教育厅网站等
广西 预计6月23日 广西招生考试院官网等
广东 6月26日前 广东教育考试院官微等
吉林 6月24日左右 吉林省教育考试院
山东 6月27日前 山东省教育招生考试院
内蒙古 6月23日 内蒙古招生考试信息网
湖南 6月25日左右 湖南招生考试信息网
四川 6月23日 四川省教育考试院网站等
陕西 6月24日 陕西招生考试信息网等
甘肃 6月23日 甘肃省教育考试院网站

 

 

(责编：温璐、李依环)

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