人民网北京6月9日电 今日，全国多地高考已结束，阅卷工作陆续启动。北京、天津、山东、海南等省份的考生也将于明日结束考试。目前，已有多个省份公布了查分时间及方式，人民网教育频道对多地查分时间及方式进行梳理，为广大考生提供参考。

地区 查分时间 查分地址 江西 6月23日 江西教育网等 河南 6月25日零时 河南省教育厅网站等 广西 预计6月23日 广西招生考试院官网等 广东 6月26日前 广东教育考试院官微等 吉林 6月24日左右 吉林省教育考试院 山东 6月27日前 山东省教育招生考试院 内蒙古 6月23日 内蒙古招生考试信息网 湖南 6月25日左右 湖南招生考试信息网 四川 6月23日 四川省教育考试院网站等 陕西 6月24日 陕西招生考试信息网等 甘肃 6月23日 甘肃省教育考试院网站

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