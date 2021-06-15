记者孙竞

编者按：2021年全国高考已全部结束，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

今年西安电子科技大学招生总计划5500人，相较去年不变。去年是西电面向全国大类招生的元年，将60余个专业聚合成9个大类和3个专业，面向全国进行招生，从招录的情况来看，学生的专业满足度更高，也为学生提供了更加充分的专业选择机会。2021年我校继续面向全国进行大类招生，以通识教育和专业基础教育为核心，实施学生大类培养，提升学生社会责任感、创新精神和实践能力。在去年“9+3”的基础上，新增电子信息类、计算机类两个新工科一流人才引领计划创新实验班项目大类，形成“9+3+2”的大类招生特色。

西安电子科技大学是以信息与电子学科为主，工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学，直属教育部，是国家“双一流”建设高校。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。

人民网：与去年相比，今年学校招生计划有什么新的变化、新的亮点？

西安电子科技大学：2021年，学校继续面向全国进行大类招生，以通识教育和专业基础教育为核心，实施学生大类培养，提升学生社会责任感、创新精神和实践能力。在去年“9+3”的基础上，新增2个特色拔尖人才培养大类，形成“9+3+2”的大类招生格局。

9个大类分别是：电子信息类、计算机类、自动化类(智能制造及智能测控)、管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)、数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)、生物医学工程类(电子信息交叉融合班)、材料类(电子信息材料及微纳器件)、中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养)和外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)。

3个专业分别是：录音艺术（艺术类）、电子信息工程（中外合作办学）和通信工程（中外合作办学）。

2个特色拔尖人才培养大类分别是：电子信息类（新工科一流人才引领计划创新实验班）包括通信工程（教学改革班）、电子信息工程（教学改革班）和微电子科学与工程（教学改革班）；计算机类（新工科一流人才引领计划创新实验班）包括计算机科学与技术（卓越班）、人工智能（图灵AI科学实验班）和计算机科学与技术（国家一流基础拔尖基地）。

2021年学校招生计划和2020年保持一致，还是5500人，由于学校取消提前批招生计划，因而学校在多数省份的本科普通批次招生计划有较大涨幅，这对于考生来说是一个利好消息。

另外，2021年学校新增“密码科学与技术”招生专业，西电是全国首批7所获批该专业的高校之一，且今年在计算机大类中招生，招生就业非常火爆！也值得考生和家长朋友们重点关注。

为了进一步促进教育资源公平，西电在2021年增加了国家专项招生计划，希望能为偏远山区的考生提供更多进入西电学习的机会，学校会更关注学生长远发展，促进学生全面素质和能力提升。

人民网：请介绍一下学校的特色专业有哪些？

西安电子科技大学：学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一，开辟了我国IT学科的先河，形成了鲜明的电子与信息学科特色与优势。“十三五”期间，学校获批8个国防特色学科。学校现有2个国家“双一流”重点建设学科群（包含信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、网络空间安全、控制科学与工程5个一级学科），2个国家一级重点学科（覆盖6个二级学科），1个国家二级重点学科，34个省部级重点学科，14个博士学位授权一级学科，26个硕士学位授权一级学科，10个博士后科研流动站，64个本科专业。全国第四轮一级学科评估结果中，3个学科获评A类：电子科学与技术学科评估结果为A+档，并列全国第1；信息与通信工程学科位于A档，全国排名第三；计算机科学与技术学科评估结果为A-档，学校电子信息类学科继续保持国内领先水平。

根据ESI公布数据，学校计算机科学（全球13）、工程学（全球84）2个学科稳居全球ESI前1‰。材料学进入全球ESI前1%。

学校共有26个专业入选国家级一流本科专业建设点，2019年学校14个专业入选首批国家级一流本科专业建设点，有通信工程、电子信息工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学、测控技术与仪器、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术、探测制导与控制技术和信息管理与信息系统。2020年学校12个专业入选国家级一流本科专业建设点，有电子科学与技术、光电信息科学与工程、信息工程、电子封装技术、电磁场与无线技术、人工智能、自动化、计算机科学与技术、网络空间安全、信息对抗技术、生物医学工程、工商管理。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

西安电子科技大学：学校充分尊重学生专业自主选择权，促进学生个性化发展。大类招生培养，学生拥有更多的选择机会！学生入校后还有3次调整专业的机会。

（1）入校的各类试点班选拔，教改班、卓越工程师班，图灵人工智能等等，通过试点班选拔，学生确定未来培养的专业。

（2）第二学期末的大类分流，学生可以选择大类内的对应专业。（管理科学与工程类、数学类、中国语言文学类、外国语言文学类等具体根据学院的时间安排进行分流）

（3）大类分流后，大二学期末还有一次转专业的机会。而且是不限出口的全门槛！转入有要求，接收学院根据生师比等情况做一定比例调节，具体参考转入学院要求。

当然，通过特殊类型招考入校的考生是不能转专业的。

欢迎成绩优良的农村及边远地区的考生关注报考，学校建立健全涵盖“奖、贷、助、补、勤、减、偿”等多渠道、多形式的家庭经济困难学生资助体系，使家庭经济困难学生通过自身努力都能顺利完成学业，更关注学生长远发展，促进学生全面素质和能力提升。资助政策主要包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、困难补助和勤工助学等。

人民网：就业情况其实一直以来是考生和家长高度关注的话题，也是同学们选择学校和专业的一个重要的考虑因素，请问西电学生就业情况是怎么样的呢？

西安电子科技大学：学校毕业生就业工作稳步推进，近三年，研究生毕业去向落实率始终保持在99%以上，本科生毕业去向落实率平均超过96%，在去年疫情对就业工作冲击严重的情况下，学校本科毕业去向落实率依然达到94%以上。学校整体毕业去向落实率位居部属高校前列，对于需要就业的家庭经济困难学生，保证了100%帮扶就业。

学校毕业生积极服务国家重点需求，近三年，就业研究生到军工单位比例最高达到25%，就业层次高，近期“天问一号”总设计师张荣桥对于学校的“硬广”更是刷屏。近三年，学校就业毕业生在世界500强企业就业比例提升迅速，在去年疫情冲击严重的情况下，研究生比例依然提升至42.9%。

据多家媒体报道，学校毕业生到华为就业的学生数，近三年均位居所有高校第一，互联网标杆企业（BAT）就业的人数位居全国高校第一。从就业地域来看，学生就业基本集中在北、上、广及长三角、珠三角等发达地区，当然在国家振兴西部发展的引领下，西电学子主动服务西部就业人数逐年上升，就业单位也多为通信IT领域的大型国企、科研院所以及外企等，并且薪资优厚。

学校近年各专业保研比例基本在20%左右，试点班更是有机会达到50%。近三年，学校本科生深造比例均保持在50%以上，包括保研、考研以及出国等深造方式。我校专业如通信工程、电子信息、计算机、微电子及人工智能社会需求度高，专业优势明显，就业呈现供不应求。

人民网：学校有哪些出国留学项目？

西安电子科技大学：学校已与世界上100多个国家的300余所大学、科研机构和跨国公司开展了丰富多彩的交流与合作。在此基础上，与33个国家的163所知名高校签署了校际合作交流协议，共同设立了多种形式的学生联合培养交流模式，开展的“寒暑假国外名校访学游学”“本科生联合培养”“本硕连读”“双硕士”“硕博连读”“双博士”等交流项目多达一百余个。目前比较成熟的批量交流项目有：中欧卓越工程师项目，包含“法国3+3 本硕连读联合培养项目”；“德国4+2 本硕连读联合培养项目”；“美国3+2、4+1、4+2本硕连读联合培养项目”；“英国3+1 、3+1+1、4+1本硕连读联合培养项目”；“日本早稻田大学3+2、4+2及双硕士联合培养项目” 等。

除上述国际交流项目外，学校还与新加坡国立大学、韩国汉阳大学、卡内基梅隆大学澳洲分校、荷兰莱顿大学、芬兰阿尔托大学、奥卢大学、布鲁塞尔自由大学等世界名校保持合作，开展多类型的学生交流学习项目。

(责编：温璐、秦华)