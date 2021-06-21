本报记者 黄 超

图①：杨丰铭（右一）在福建省厦门市进行健康义诊。

黄晓辉摄

图②：胡心雨（左三）与创业团队工作人员在村里调研民宿。

殷翠环摄

图③：刘佳玮（右）与战友一起站岗。

江 涛摄

图④：潘晴在江苏省南京市开展普通地质野外实习。

杨 洋摄

2020年7月，习近平总书记给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生回信，肯定他们到边疆基层工作的选择，对广大高校毕业生提出殷切期望，“希望全国广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献”。

一年来，各地各高校加大基层就业教育引导和保障，越来越多大学生踊跃到基层一线和艰苦地方干事创业。今年，2021届高校毕业生突破900万。在党的教育方针引领下，一批优秀学子深刻理解把握时代潮流和国家需要，让青春之花盛开在祖国和人民最需要的地方。

好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。实现中华民族伟大复兴的中国梦需要一代一代青年矢志奋斗，只有把人生理想融入国家和民族的事业中，才能书写无愧于时代的青春之歌。

在迎来建党100周年之际，让我们走近几位大学生，倾听他们的人生选择和“青春宣言”。

——编 者

北京大学杨丰铭——

返乡，充实临床护理队伍

6月13日，对北京大学医学部学生杨丰铭来说，是个“大日子”。去年这一天，他成为一名预备党员，最近他转正了。“建党百年之际成为正式党员，我终生难忘。”他激动地说。

4年前，杨丰铭从贵州盘州考入北大护理学院。在校期间，对接无偿献血志愿者协会，赴养老机构开展调研，参与国庆70周年群众游行方阵……各类实践教育让他更加坚定“听党话、跟党走”的信念。

如今，杨丰铭选择回到西部，到贵州医科大附属医院工作。“老家的医院硬件这几年越来越好，但临床护理队伍与发达地区相比差距不小。”在他看来，青年大学生去一线工作既能练就过硬本领，也能为家乡人民多作贡献。

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，他主动在老家高速路口做志愿者，与乡镇卫生院人员蹲点值守。“党和政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，让我深刻体会到医学生肩上的责任。”杨丰铭说，经受磨炼、收获成长，自己决心从事医疗卫生事业。

返校后，他立刻开始驻院实习。从去年7月到今年4月，白班、小夜班、大夜班，杨丰铭真实感受到临床护理的不易和重要。“尤其在急诊科，我看到普通护师靠自己的临床技能挽回患者生命。平凡岗位也能创造非凡业绩！”

“学院积极引导毕业生赴基层工作，像杨丰铭这样的有很多。”班主任张进瑜说，我们支持来自欠发达地区的毕业生返乡，成为可堪大用、能担重任的西部建设者。

近一年，北大医学部组织往届赴西部和基层就业学生的线上线下分享会10多场。“今年的毕业生重点单位就业宣讲会还融入思政教育，把个人求职需求与国家医疗卫生事业需求等紧密联系。”医学部学工部副部长郭琦介绍。

今后两年，杨丰铭将在多个临床科室轮岗。对未来，他说：“贵州医科大附属医院重视人才成长，支持我们不断深造。我打算锻炼一段时间后继续学习，以便更好服务社会。”

重庆理工大学胡心雨——

创业，让更多人看到好山水

不知不觉，山岚漫上青堰村民宿的瓦屋石阶。胡心雨与团队准备返程，他们扎在村里好几天了。从经营不善到节假日爆满，在胡心雨团队“牧童游乡村旅游服务平台”的帮助下，村里的这家民宿在特色美食、文创周边方面很有起色。

胡心雨，“牧童游”联合创始人，是重庆理工大学会计信息化专业学生。“我来自一个经济困难的家庭，在学校培养下不断成长，也一直思考把个人理想融入国家事业中。”

一次入党积极分子培训，胡心雨受到老师启发。随着乡村振兴战略的推进，乡村旅游颇具活力。“互联网+”时代，如何让民宿、山庄、农场等经营者获得一站式经营解决方案？这激发了她的兴趣。

半年走访23个村，再用3个月调研市场潜力，胡心雨与项目发起人李滔等几个同学决心创业。刚开始，好不容易找到商户，十有八九不敢尝试。“朴实的老乡喊我们住家里。”她告诉记者，虽然条件艰苦，但大家一起生火围坐在一起，探讨吸引客流的好方法，慢慢的商户也就放下了疑虑。

“为了做好毕业生创业工作，我们与市区两级就业指导部门合作，定期为有意愿和能力的学生提供政策咨询和服务。”校招生就业处负责人周娜表示。如今，这个在教室里创办的项目，成员由7人发展到30多人，入驻巴南区先进技术创新中心；在多个贫困村开办创业富民培训班，助力1148个扶贫项目增收300多万元，带动贫困户就业2000余人……一个“空心村”的老农户对胡心雨说：“你们来了之后好热闹哟。这么好的山水，终于可以让更多人看见了！”

这几天，胡心雨依然很忙：新的民宿项目要走访，还要参加市里乡村旅游青创培训班。“以前农村交通闭塞，转巴士爬山路，很难摸到目的地。现在路越修越好，乡村旅游人气更旺。”对农村发展建设之路、对未来人生之路，胡心雨和团队信心满满。

浙江大学刘佳玮——

戍边，没有炼不成的钢

“再次选择人生方向，我还是想来边疆，成为新时代的浪花，奔向党和人民需要的地方。”这是浙江大学硕士生刘佳玮在内蒙古参加选调生座谈时的发言。当火车驶入塞北，第一次来草原的他思绪万千……

大一时，刘佳玮看到征兵进藏信息，二话不说填了申请。“从小就想当兵，我是去圆梦。”他说，“想把艰苦环境作为磨炼自己的机遇”。

从东海之滨到世界屋脊，刘佳玮因表现出色有机会留在师部机关，但他坚持去海拔4000多米的边境线，钻密林、攀绝壁、过塌方。每到巡逻点都要展旗宣示主权，这样的场景刘佳玮终生难忘。“有享不了的福，但没有吃不了的苦。有实现不了的梦，但没有炼不成的钢。”他写下日记。

在雪域高原，他光荣地加入中国共产党。“刘佳玮在巡逻执勤、精武强能中流下辛勤汗水。”西藏军区某部教导员接受采访表示，部队两年锻造了他“听党话、跟党走”的忠诚品质，展现了当代大学生万难不低头的青春风采。

退伍返校，刘佳玮考入浙大光华法学院，连续两年获国家奖学金。除了学习，专业能力没话说，国内顶尖机构有他实习的身影。但择业时他还是把目光投向边疆。

去年秋招，刘佳玮表达想去北疆工作。“我并不吃惊。他走过的每段路都扎实稳重。”辅导员王书剑说，很欣慰学生有家国情怀。据介绍，浙大以服务国家为导向，以杰出校友为榜样，建立了全过程就业工作体系。

为何不选离家近、薪资高的对口工作？“学校专门为全军挂像英模林俊德校友拍过纪录片《马兰谣》，讲述以他为代表的浙大人扎根大漠的故事，我看了很感动。”刘佳玮说，奔赴西藏、新疆、青海……学校每年都有几百位基层选调生做出自己的选择。“如果只考虑收入和舒适，我觉得愧对老兵身份，也无颜与那些灿若星辰的名字分享时代的荣光。”

华东师范大学潘晴——

教书，和学生共同成长

748人到西部，占毕业生总数近一成，其中超90%选择教育等公共服务一线……突出价值引领，对接国家战略，一组最新数据，是华东师大引导大学生到祖国和人民最需要的地方建功立业的缩影。

潘晴，地理信息科学专业毕业生，就是其中一员。秦巴腹地，陕西安康，来自困难家庭的她，多次获国家助学金，“国家的资助帮我完成学业，我决心做一个对社会有用的人。”马上，她就要去母校安康中学的一所城郊分校任教。

求学上海，回不回西部？非师范生，当不当老师？这些问题曾困扰潘晴。学校“四史”学习教育时的一趟调研让她下定决心。“安康10区县，大部分曾是国家级贫困县。扶贫干部反复说扶贫先扶智，看来教育确是扶贫的治本之计。”

“去年9月，学校‘教育筑梦’计划启动。看到不少校友扎根贫困地区，让越来越多贫困学子实现人生理想，我也想成为其中一员。”了解到安康学校少、教师缺的情况，潘晴毅然报考母校。

上个月，潘晴成为预备党员。如何以实际行动接受党组织的考察？“地理与生活息息相关，是树木的生长方向，是河流的曲直蜿蜒。”她计划把在校科研项目引入课堂，带着学生共同探索、快乐学习。

“入党申请时她提到，在革命旧址聆听英烈故事后深受教育、动情落泪。”辅导员侯静惟告诉记者，有人需要帮助，潘晴总会第一时间站出来，“相信她会成为立德树人的优秀教师！”据介绍，通过讲政策、树典型，华东师大不断加强苦乐得失的就业观教育。今年专设服务贡献奖，表彰那些选择“三支一扶”“特岗教师”“大学生村官”等项目就业的毕业生。

眼下，潘晴成功通过教师资格证考试。教学大楼装备先进，教师公寓设施完备，科创中心功能多元……在汉水之滨，一所新建的中学，孩子们正等着她。

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)