原标题：江西专升本作弊事件 多名教师被刑拘

针对江西2021年专升本考试统考科目出现作弊等情况，江西省教育厅15日公布了相关调查结果。教育厅确认考试期间南昌理工学院和江西工程学院考点存在严重作弊现象，多名高校工作人员被刑拘，对151名违规考生作出当次考试各科成绩无效的处理。

存严重作弊现象 不存在考前泄题

江西省教育厅15日通报称，6月5日晚，网上出现江西省2021年专升本考试统考科目疑似“泄题”和江西工程学院考点考试期间厕所门板上有答案等反映，江西省委、省政府高度重视，迅速成立调查处置工作组，公安、教育、市场监督管理等部门立即展开调查。经查，江西省2021年专升本考试统考科目考试期间，南昌理工学院和江西工程学院考点存在严重作弊现象。不存在考前泄题，此次考试有效。

江西省教育厅表示，经查，网上流传的“泄题”图片系浮梁北嵬文化艺术有限公司（以下简称北嵬公司，为江西润知林教育咨询有限公司景德镇合作方）负责人周某杰发至“2020届润知林总群”的图片。

今年专升本考试前，江西润知林教育咨询有限公司（以下简称润知林公司，该公司为教育咨询公司，未取得办学许可证）招生负责人许某与考点学校南昌理工学院监考教师罗某勾结。6月5日上午开考后10分钟，罗某利用监考之便用手机偷拍试题发给许某，许某组织4名公司兼职人员做好答案，发给罗某和北嵬公司负责人徐某浩，徐某浩又转给周某杰，后者发至“2020届润知林总群”。经查，该群中有81名参加今年专升本考试的考生。

经公安机关侦查，江西省教育考试院对这81名考生所在考场视频监控录像进行了回放审看，同时进行答卷比对分析，未发现考场异常情况，未发现有抄袭网传“泄题”图片中答案的情况。另公安机关已发现罗某组织3名考生作弊的线索，正在进一步侦办中。

目前，公安机关已刑拘南昌理工学院教师罗某、姜某、杨某雨、任某华、刘某道，润知林公司法人代表曹某路、负责人许某，北嵬公司负责人徐某浩和周某杰等9人。

考点厕所门板现答案 6名教职工涉案

江西省教育厅称，关于网上反映江西工程学院考点考试期间厕所门板上有答案的情况，经查，6月5日上午，专升本考试开考后，江西德诚教育发展有限公司（以下简称德诚教育公司，该公司为教育咨询公司，未取得办学许可证）工作人员梁某指使考点学校江西工程学院监考教师张某沙、陈某（甲）在监考期间拍摄试题，并将做出的试题答案发给梁某。

收到答案后，梁某立即转发给江西工程学院招生老师熊某华，熊某华将答案转发给招生老师占某民，占某民转发给招生老师冯某彬，冯某彬转发给江西工程学院大二学生陈某生（该生在德诚教育公司兼职，系冯某彬招生助理）。陈某生将答案抄写在江西工程学院考点BC栋三楼厕所第一个蹲位的门板上。

江西省教育考试院对江西工程学院考点视频监控录像进行了回放审看，发现考试期间有多名考生进出考场的现象。经分析答卷，发现该考点151名考生试题答案与相关部门目前掌握的厕所门板上的答案一致，学科评卷专家认定为答案雷同，作违规处理。

目前，公安机关已刑拘梁某、张某沙、陈某（甲）、熊某华、占某民5人，已取保候审冯某彬、赵某威、靳某森、艾某辉、陈某（乙）、陈某生6人。其中，梁某为德诚教育公司工作人员，张某沙、陈某（甲）、熊某华、占某民、冯某彬、赵某威6人为江西工程学院教职工，另4人为兼职配合招生的学生。目前，该案件仍在进一步侦办中。

关于网传一女性声称交2.6万元包通过专升本考试的情况。经查，该女性为南昌理工学院教师徐某欣，涉嫌诈骗，目前已另案处理。

151名违规考生成绩被认定无效

江西省教育厅表示，依据调查结果，经调查处置工作组研究，市场监督管理部门已对润知林公司、德诚教育公司作出停业整顿处理，并将依据最终调查结果依法依规顶格处罚。

江西省教育厅依据相关规定，取消江西工程学院、南昌理工学院两所考点学校下一年度专升本考试考点资格，取消江西工程学院当年及下一年度中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试考点资格；停止江西工程学院下一年度专升本考试招生资格。

同时，根据案件最终调查结果，启动问责程序，依法依规对上述两所考点学校及有关涉事人员从严从重处理。

相关事件中，凡涉嫌犯罪的有关人员，将移送司法机关依法处理。

江西省教育厅责成江西工程学院考点依据《国家教育考试违规处理办法》（教育部令第33号），对目前查实的江西工程学院考点151名违规考生作出当次考试各科成绩无效的处理，同时将考生违纪情况通报考生所在学校，由所在学校依据《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第41号）和本校学生管理规定予以处理。

江西省教育厅表示，将进一步加强对专升本考试的组织管理，严肃考试纪律，严格监督检查，坚决维护考试公平公正。对违反考试规定的机构和个人，无论涉及到谁，将严查严处，决不姑息。（记者 屈畅）

(责编：温璐、熊旭)