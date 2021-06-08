人民网北京6月8日电 2021年全国统一高考7日起正式拉开大幕。对于高考物理全国卷的命题思路和原则，教育部考试中心今天发布了相关解读。

根据命题专家评析，今年高考物理全国卷命题贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，依托高考评价体系，强化基础性考查，优化情境设计，增强试题灵活性，深化关键能力考查，充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用，引导教学减少死记硬背和“机械刷题”现象，助力高中育人方式改革。

强化基础性考查，引导教学回归课标和教材

2021年高考物理命题进一步丰富基础性考查的内涵，拓展考查的方式方法。物理概念和规律是高中物理的基础性内容，是学生形成和深化物理观念的重要途径。物理命题依据课程标准，贴近中学物理教学实际，创设典型的问题情境，考查学生对基本物理概念、物理规律全面深刻的理解和掌握，引导教学遵循教育规律，回归课程标准和教材，注重概念和规律的形成过程，引导学生加强对基础内容的融会贯通，促进学生物理观念的形成和深化。

例如，全国甲卷第17题创新试题呈现方式，给出某原子核经过α、β衰变后的中子数和质子数的图象，考查学生对α、β衰变机制的理解；第19题以电场中的等势面为情境，考查学生对电场力做功、电势能等内容的系统理解；第24题设计无动力小车通过减速带的情境，考查学生对机械能、功、动能定理等核心物理概念、规律的理解和运用。再比如，全国乙卷第14题以小车、弹簧和滑块组成的系统为研究对象，考查学生对多质点系统的动量和机械能是否守恒的理解和掌握；第15题设置一负电荷固定在接地金属平板上方的情境，考查学生对电场强度、等势面、电势能等概念的深刻理解；第20题设计不同荷质比带电粒子在电场中的偏转情境，考查学生对类平抛运动规律的掌握。

教育部考试中心表示，加强基础实验的考查，有利于考教衔接，有利于引导中学教学认真开展基础性实验，注重培养学生扎实的实验能力。2021年高考物理命题加强对基础实验的考查，如全国甲卷第23题探究小灯泡的伏安特性，全国乙卷第23题测量电池的电动势和内阻，这些实验均是教材中的基础实验。

创设真实问题情境，引导学生加强学以致用

教育部考试中心指出，2021年高考物理命题加强理论联系实际，设计与生产实践、体育运动、科技前沿等方面紧密联系的真实情境，考查学生灵活运用所学物理知识分析解决问题的能力，激发学生学习物理的兴趣，引导学生注重学以致用，在真实问题的解决中促进物理学科核心素养的达成。

例如，全国甲卷第15题以一种传统游戏“旋转纽扣”为情境，考查学生对圆周运动规律的理解与应用；第18题以执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器进入环绕火星椭圆形停泊轨道为情境，考查学生运用开普勒第三定律等知识解决实际问题的能力，鼓励学生拓展学科视野，关注国家科技进展，增强民族自信心与自豪感。再比如，全国乙卷第17题以医学治疗中常用放射性核素为背景，考查学生对半衰期的理解和应用；第18题以2020年诺贝尔物理学奖为情境，呈现银河系中心附近的恒星多年的运动轨迹，考查学生从图象中获取运动的周期，以及利用开普勒第三定律、万有引力定律等知识综合解决实际问题的能力，引导学生关注前沿科技领域；第24题以运动员拍篮球创设情境，考查学生对动能、功、牛顿第二定律、匀变速直线运动等概念和规律的理解与应用，引导学生增强体育锻炼，渗透健康第一的理念。

增强试题的灵活性，引导学生培养关键能力

2021年高考物理命题通过丰富试题的呈现形式、设置新颖的问题角度等方式，增强试题的灵活性，考查学生的推理能力、分析综合能力、应用数学处理物理问题的能力等，引导学生培养关键能力和学科素养。

例如，全国甲卷第16题提供了一根无限长通电直导线所产生磁场的磁感应强度与距离的关系，考查学生利用所学的叠加原理处理新信息的能力；第21题设计了质量相等、横截面积不同、匝数不同的两线圈，考查学生综合运用法拉第电磁感应定律、安培力公式、电阻率公式、密度公式等解决复杂问题的能力；第25题以带电粒子在磁场中的偏转为情境，要求学生能够将题干的约束条件用数学公式表达，对学生应用数学处理物理问题的能力要求较高；第34（2）题要求学生理解“此后每隔?t=0.6s两者偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同”的含义，能够分析质点A、B振动的关系，对学生推理能力要求较高。

此外，全国乙卷第21题通过呈现拉力随时间的变化图象及木板加速度随时间的变化图象，要求学生综合分析2幅图象的特点，建立物块和木板的整个运动过程，能够提取图象中的关键信息进行逻辑推理，对学生信息加工能力、推理能力、分析综合能力要求较高；第25题对常规的金属棒在导体框上运动的情境进行了创新，呈现导体框和金属棒在斜面上下滑经过磁场区域的情境，研究对象、研究过程和受力情况更为复杂，对学生综合分析能力要求较高。

(责编：李依环、熊旭)