人民网北京6月2日电 记者今天从教育部了解到，2021年全国高考报名人数1078万，比去年增加7万。日前，教育部会同公安部、国家卫生健康委等有关部门部署各地严格做好高考安全、考试防疫、招生录取等各项工作。

教育部会同各地全面梳理考试管理的安全风险，严守试题试卷安全生命线，狠抓制卷、运送、保管、分发、回收等关键环节保密管理。有关部门依据《刑法》《治安处罚法》等法律法规，积极开展打击考试作弊等专项行动，严厉打击“组织考试作弊”等“助考”犯罪活动。各地进一步加强管理，积极采取多种检测手段，防止各种作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

针对近期个别地区疫情情况，教育部会同国家卫生健康委进一步细化防疫组考方案，指导各地认真研判新冠肺炎疫情形势，加强防疫教育和培训，严格落实健康登记、卫生消毒、隔离设施等防疫措施，切实保障考生和考务人员安全健康。

近期，云南大理漾濞、青海果洛玛多发生地震。教育部指导两地迅速摸排情况，启动组考应急预案。目前，两地正在精心指导考生复习备考，疏导考生情绪，并进一步细化完善组考准备工作，加强物资保障、救援准备、联合值守等工作，确保高考平稳顺利进行。

针对6月部分地区将进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部会同国家气象局、地震局等有关部门密切分析研判高考期间发生极端天气、自然灾害等预警信息，指导各地进一步完善预案，加强应急演练，确保突发情况能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

此外，教育部还会同中央网信办、公安部等有关部门指导各地集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动。各地已排查清理虚假仿冒教育考试机构公众账号360余个。招生录取期间，教育部等部门还将开展招生预警或案例宣传，提醒考生和家长避免上当受骗。

全国统考时间持续两天

今年2月，教育部公布《2021年普通高等学校招生工作规定》，确定2021年全国高考统考于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日上午语文、下午数学，6月8日上午为文科综合或理科综合，下午为外语。

各省（区、市）考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。具体考试科目时间安排报教育部考试中心备案后发布。省级统考和高校的招生考试时间，分别由各省级招委会和高校按照教育部有关要求确定并发布。

(责编：郝孟佳、秦华)